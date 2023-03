Sénégal: L'ancien Premier Ministre Cheikh Hadjibou Soumaré placé sous contrôle judiciaire

Dakar — L'opposant et ancien Premier ministre Cheikh Hadjibou Soumaré a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire pour "diffusion de fausses nouvelles et diffamation", a appris l'APS vendredi de Mame Adama Guèye, l'un de ses avocats.

Dakar, 10 mars (APS) - L'opposant et ancien Premier ministre Cheikh Hadjibou Soumaré a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire pour "diffusion de fausses nouvelles et diffamation", a appris l'APS vendredi de Mame Adama Guèye, l'un de ses avocats.

"Il a été effectivement déféré au parquet et présenté à un juge d'instruction, qui a l'a inculpé de diffusion de fausses nouvelles et de diffamation, l'a laissé libre mais en le plaçant sous contrôle judiciaire", a déclaré Me Guèye.

"Avez-vous récemment donné de l'argent à une personnalité politique française ?" a écrit, dans une lettre ouverte adressée au chef de l'Etat, le haut fonctionnaire et ancien chef du gouvernement, à la suite d'une audience accordée par Macky Sall à l'opposante française Marine Le Pen.

Cheikh Hadjibou Soumaré, entendu jeudi par les enquêteurs de la Sûreté urbaine pour le contenu de cette lettre, a été placé en garde à vue le même jour.

S'adressant à Macky Sall, le Premier ministre d'Abdoulaye Wade de 2007 à 2009 lui a demandé de dire s'il a offert ou non 7,9 milliards de francs CFA à une personnalité politique française. Cette sortie lui a valu d'être convoqué par la Sûreté urbaine pour les besoins d'une enquête.

Dans un communiqué publié lundi, le gouvernement a rejeté les allégations selon lesquelles le président de la République aurait fait un don de 7,9 milliards de francs CFA à la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen.

"Discrédit"

M. Soumaré a adressé quatre questions au président de la République en lui demandant de dire s'il a ou pas "donné récemment de l'argent à une personnalité politique française". "Dans l'affirmative, est-ce un montant de 12 millions d'euros, environ 7,9 milliards de francs CFA, argent d'un pays catalogué pays pauvre très endetté", a-t-il écrit.

"Le gouvernement rejette et condamne fermement de telles insinuations sans fondement", a déclaré son porte-parole, Abdou Karim Fofana.

Il estime que les propos de l'ancien Premier ministre "témoignent manifestement d'une volonté de jeter le discrédit sur la personne du président de la République", de "porter atteinte à l'institution qu'il incarne" et de "nuire aux relations entre le Sénégal et une puissance étrangère".

Le gouvernement annonçait en même temps se réserver "le droit de donner toute suite qu'il juge appropriée à ces insinuations" venant de "quelqu'un qui a occupé de hautes fonctions étatiques".

Cheikh Hadjibou Soumaré est titulaire d'une maîtrise en sciences économiques (1979) et d'un diplôme de l'Ecole nationale d'administration et de magistrature. Il est le président du mouvement politique "Démocratie et République".

M. Soumaré a rejoint l'opposition sénégalaise à la fin de l'exercice de ses fonctions de président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine.

Il était ministre du Budget dans le gouvernement dirigé par Macky Sall de 2004 à 2007 et a dirigé la mission d'observation de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest à la dernière élection présidentielle de la Côte d'Ivoire.