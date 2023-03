Cameroun: Mars 2023 à Amiens - Lumières sur les femmes exceptionnelles

Celui qui arrive pour la première fois à Amiens, cherche d'abord les traces de deux grands personnages. Le président Emmanuel Macron, puis Jules Verne, écrivain légendaire du 19ème siècle. Au cours de cette journée du 8 mars 2023, nous sommes arrivés à Amiens avec l'idée non seulement de nous abreuver de leur histoire, mais aussi avec ma curiosité d'en découvrir d'autres éminentes personnalités.

Ce fut le cas. Nous étions venus découvrir tout cela et surtout parler de la journée consacrée aux droits des femmes. Car, chacun de nous, au cours de son existence, a gardé les souvenirs d'une histoire douloureuse ou exceptionnelle vécue par une femme proche ou lointaine. Telles sont les raisons pour lesquelles l'association Centropolis, basée dans la ville d'Amiens, a organisé, puis honoré de fort belle manière les femmes et les filles non seulement d'Amiens, mais aussi celles de la France et du monde entier.

Retenons bien ceci : l'histoire de la femme battue n'est pas terminée. Les échos nous parviennent tous les jours. Alors le combat continue, parce qu'on ne peut pas se débarrasser des violences en un jour. Celles qui sont faites sur les femmes ont une attirance romantique chez certains hommes qui veulent perpétuer.

Cette célébration du 8 mars, lancée au début du 20ème siècle en occident et qui réclamait l'égalité de meilleures conditions de travail et d'autres droits civiques, a été officialisée par les Nations unies en 1977, encourageant chaque pays à consacrer une journée pour les droits de la femme. Depuis cette date, chaque 8 mars a son histoire dans chaque coin du monde. Ce qu'on doit retenir, c'est d'abord le fait que les 8 mars se succèdent, mais ne se ressemblent pas. C'est le cas par exemple de la journée d'hier à Amiens dont l'ambiance festive restera dans les mémoires des participants.

Dans un climat frappant de convivialité, les personnalités suivantes, Flavie Herbette - Présidente des Centropolis, Karima Macquart et Céline Garnier, Vice-présidentes, Céline Cénac, l'auteur du tableau " Dame pour un monde meilleur " ", Antoine Bon Allheily, Trésorier, Didier VanHamme, trésorier adjoint, Suzanne Engueleguele, Florence Riquier, Responsable des événements et Chantal Modeste, membre actif, étaient tous à l'oeuvre pour la parfaite réussite de l'événement. Une superbe organisation avec beaucoup de créativité, beaucoup de motivation, et surtout beaucoup d'originalité dans une ambiance de festive qui restera dans les mémoires.

Étaient présents à la salle du Logis du Roy à Amiens, Monsieur Xavier Bertrand, Président du Conseil Régional, ancien candidat à la présidence, dont le programme politique insiste avec rigueur sur l'Egalité Femme/Homme, Monsieur Stéphane Haussoulier, Président du Conseil Départemental de la Somme et Monsieur Mohammed Benlahsen, Président de l'Université de Picardie Jules Verne.

A la soirée de Gala il y avait Fany Ruin, Présidente CCI Amiens, Monsieur Etienne Stoskopf, Préfet de la Somme, Madame le Maire d'Amiens Brigitte Fouré, le DG Enedis, différents chefs d'entreprise et 50 étudiants de l'université sélectionnés au mérite. La marraine de la journée était Julie Poirier Holtz, journaliste à Télématin France 2. Vidéo ville d'Amiens https://www.amiens-tourisme.com/amiens-vue-par-bastien-pradeau-videaste-amienois

" Lumières sur les femmes exceptionnelles " était le thème retenu pour ce 8 mars 2023. Un thème qui rappelle l'apport des femmes dans le développement économique et social.

Plusieurs panelistes vont exposer magistralement avant que la parole ne nous soit donnée. Lorsque nous sommes appelés à intervenir, c'est d'abord, Marie-Paule Babli , ancienne avocate, à présent juge, qui prend la parole et qui déclare que le combat pour les droits des femmes est un combat de tous les jours. Ce qui implique autant les femmes que les hommes. Il faut préserver les acquis parce que dans le monde, les hommes ne veulent pas lâcher leur pouvoir.

La vie des femmes reste toujours menacée. Pour Marie-Paule Babli, cette journée de manifestation, doit permettre une plus grande sensibilisation et une mobilisation dédiée à la lutte pour l'égalité et la justice. A partir de ses expériences vécues, elle constate que le monde a marqué un changement de paradigme, et les femmes sont devenues les piliers de l'économie moderne.

Cette approche inspirera mon exposé qui réfléchit sur les femmes rurales dont le poème de Camara Laye évoque l'épopée et l'histoire de l'Afrique profonde, " Femme Noire femme africaine, ô toi ma mère, je pense à toi...Femmes des champs, femme de la résignation... " Les femmes dont parlait Camara laye en 1954, existent encore dans le continent africain.

J'ai dressé un tableau de la femme africaine qui est dans une situation qui nous interpelle tous. Parlant de la femme rurale, je tente de démontrer que cette dernière vit dans un complexe écoeurant. Elle doit faire des efforts pour s'arracher des sympathies lorsqu'elle arrive en ville ; il lui faut encore démontrer, toutes les prouesses de séduction pour se faire accepter dans le monde moderne dont elle ignore les règles. Alors que dans sa vie du village, elle attend et reçoit tous les passants, avec une légendaire hospitalité.

Et pour ce qui est de la femme moderne africaine. La question qui vient chaque fois à l'esprit est de savoir, si celle-ci a bénéficié de tout ce qu'elle pouvait espérer de la décolonisation. Aujourd'hui, la femme moderne a donné des résultats épatants dans les espaces décisionnels. Sa promotion s'affirme avec éclat sur le plan intellectuel. La première étape a été franchie après les indépendances. Intelligente et ouverte à la recherche, elle s'est illustrée en politique. C'est ainsi qu'on a découvert les femmes africaines dans tous les milieux scientifiques, dotées d'une vaste culture.

Elles se sont illustrées, au point de devenir " Présidentes de la République ", chefs de gouvernement, ministres, chefs d'entreprise, dans le domaine de l'art, elles conservent les meilleurs trophées. La femme moderne roule carrosse. Elles sont écrivaines, elles sont juges, elles sont pasteures, elles sont professeures. Toutes ces catégories de femmes jouissent de tous les privilèges dans un continent où elles étaient les victimes de toute sorte de discriminations dans les institutions républicaines. On refusait même qu'elle s'habille en pantalon.

Quant à Sabrina Moulioum, coach de vie, elle fera une démonstration théorique et pratique sur les pressions dont subissent les femmes et comment s'en défaire. Chaque jour est un nouveau jour et la femme doit y répondre devant son moi intime et obéir à sa conscience d'abord, et aux autres ensuite ; car elle a encore un long chemin à parcourir, aussi faut-il demeurer optimiste, un jour nouveau se lève avec les femmes qui sont debout pour le changement. Sa stratégie consiste à s'attaquer à tout ce qui bloque une femme pour son émancipation.

Sans oublier l'apport discret de Suzanne Engueleguele, dans les discussions privées. Pour cette dame, secrétaire de l'association Centropolis, les femmes africaines représentent un pilier majeur de l'économie dans le continent, notamment informel ; elles oeuvrent quotidiennement et souvent seules, pour permettre un accès à l'éducation et à la santé à leurs enfants, en dépit de la pauvreté et de l'insécurité dont elles doivent faire face.

De plus, elles insufflent la vitalité de la société africaine, en se battant pour le respect des droits de la personne pour la justice, l'équité, et contre l'impunité et la corruption. Nous n'oublions pas le petit sénégalais passionné par l'architecture. Jamais un jeune ne s'était exprimé ainsi dans un art sans l'avoir appris dans une école.

La soirée de Gala, ce fut un succès sans précédent, d'abord avec la petite chanteuse d'environ 8 ans, Lola-Rose, dotée d'une voix d'ange, qui a émerveillé l'assistance. Puis la présentation du célèbre tableau de Céline Cénac, " Dame pour un monde meilleur " mis en vente.

La Ministre en charge de l'égalité Femmes-Hommes Isabelle Lonvis-Rome, qui devait présider la soirée, a tenu à s'excuser, toutefois elle a fait enregistrer une vidéo dans laquelle elle demande à tous les invités à ne pas se dérober aux responsabilités qui sont les leurs, pour pérenniser le combat pour le droit des femmes. L'histoire de la France est indissociable de l'histoire des droits de l'Homme dans le monde.

Chacun de nous doit participer à son avenir et oeuvrer aux côtés de tous ceux qui sont engagés en faveur de l'égalité. C'est le sens du message délivré par la ministre, dont je m'efforce de commenter. Tout s'est déroulé dans la plus belle frénésie qu'on trouve dans les jours de fête.

Nous disons merci à tous et à toutes, merci à l'université de Picardie, pour l'accueil. Merci à l'association Centropolis, d'avoir organisé cette réflexion, merci à Suzanne, qui nous a contactés pour parler de la femme africaine dans le monde contemporain. Il faut voir dans ce combat sur les droits des femmes, une philosophie optimiste de la vie.