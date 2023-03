Ile Maurice: Affaire Bruneau Laurette - Le diplomate indien évoqué dans la presse indienne

Le journal The Wire a publié mercredi un article sur l'affaire Bruneau Laurette et sa rencontre avec un diplomate indien. L'article indique que l'Inde se retrouve encore une fois au centre d'une polémique à Maurice et parle de l'affidavit juré par l'activiste. Pour rappel, ce dernier y soutient, entre autres, qu'il avait reçu une proposition du diplomate indien à la veille de son arrestation par la Special Striking Team (SST) pour trafic de drogue allégué.

L'article rappelle, en passant, la libération de l'activiste sous de nombreuses conditions, la décision du DPP de ne pas faire appel et la position du commissaire de police à ce sujet qui a évoqué un "evil precedent". The Wire relate comment "...the Indian embassy official asked why he (NdlR, Bruneau) didn't work with the ruling MSM party and Prime Minister Pravind Jugnauth, noting that 'government works with government'". Et que Laurette a répondu : "I am not a kamikaze, it's a political suicide." Le journal parle aussi d'un des articles de l'express, en date du 6 mars, qui a cité le diplomate indien, Navin Gulati. Celui-ci a été positivement identifié après une enquête de l'express. L'article ajoute que la discussion a aussi tourné autour de son avenir politique, du dossier Agaléga et de l'argent que donne l'Inde à Maurice et à Pravind Jugnauth à chaque fois que celui-ci en demande avant d'aborder la proposition faite à Laurette d'infiltrer l'ambassade de Chine.

The Wire dit aussi avoir contacté le ministère indien des Affaires étrangères concernant l'article de l'express mais n'a pu obtenir un commentaire de leur part. L'article de The Wire rappelle aussi l'épisode sniffing en juillet dernier quand l'ancien CEO de Mauritius Telecom, Sherry Singh, a dit avoir été forcé de donner accès à une équipe indienne à la Landing Station de Baie-du-Jacotet.