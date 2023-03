Afrique: Femmes et numérique au Congo - Des progrès mais peuvent mieux faire

Les femmes dans le numérique au Congo représentent moins de 30% selon la structure " Woman Code ". Cette sous-représentativité dans le digital fait que l'essentiel de la main-d'oeuvre est masculine. La célébration de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, a mis l'accent sur l'égalité des genres dans le numérique pour susciter des vocations.

Les métiers digitaux comme développeur web mobile, chef de projet web-mobile, chef de projet e-formation, community manager, webdesigners, big data, informatique, jeux vidéo se conjuguent au masculin. " Les femmes représentent moins de 30 % des métiers du numérique tous métiers confondus. Cela s'explique par les choix d'orientation. Cette sous-représentation découle de plusieurs facteurs ", explique Do-Justel Pianda, experte en E-réputation et coordonnatrice de Woman code.

En effet, après l'obtention de leur baccalauréat, bon nombre de jeunes filles qui ont fait des options scientifiques comme la série D, spécialisée en biologie et sciences de la vie et de la terre, ou C, spécialisée en mathématiques, s'orientent vers la médecine ou l'économie. La sensibilisation est donc la meilleure option pour inciter les filles à embrasser ces métiers.

La formation pour combler le déficit

Les initiatives pour outiller les femmes dans le numérique se sont multipliées au Congo ces dernières années. Quatre cents jeunes filles ont été formées en 2022 dans le cadre du projet " Elengué mwasi connekt ". " Les centres multi médias installés dans les écoles, avec trente ordinateurs pour mille élèves, ne répondent pas au besoin. Il faut multiplier les conférences, profiter de la journée du 8 mars pour faire rentrer les professionnelles du numérique dans les écoles pour prêcher les jeunes filles ", déclare Kris Brochec, experte en communication digitale, managment et marketing digital.

" Les structures comme Woman code que dirige Do Justel Pianda Web agency et Africa digital Academy que dirige la mama digital organisent régulièrement des Woman digital week afin de former, de sensibiliser et d'initier les jeunes filles à la pratique du numérique. Il y a des alternatives avec le numérique. Je n'ai jamais vu un outil aussi important en termes de mobilité sociale comme le numérique, un facteur qui favorise l'inclusion sociale ", renchérit-elle.

Au plan mondial, les femmes représentent 30% des salariés du secteur du numérique tous métiers confondus. Dans la technologie, elles représentent 28 % des diplômées en ingénierie et 40 % des diplômées en informatique, selon le rapport de l'Unesco publié le 11 février dernier, à l'occasion de la Journée internationale des femmes et des filles de science.