Afrique: Concours inter-régional ' Mon idée, mon entreprise ' 2023 - les candidatures attendues jusqu'au 31 mars

Les agences universitaires de la francophonie (AUF) de l'Afrique centrale et des Grands Lacs, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique australe et de l'Océan indien invitent les étudiants des différentes universités installées dans ses différentes régions de présenter leurs candidatures, avant le 31 mars, en vue de prendre part à la deuxième édition du concours inter-régional " Mon idée, mon entreprise ".

Le concours vise non seulement à promouvoir et à susciter l'esprit d'entrepreneuriat en milieu universitaire, mais aussi et surtout à offrir aux étudiants des universités membres de l'AUF l'opportunité et les moyens de transformer leurs idées en projet d'entreprise.

Il permet également d'atteindre une poignée d'objectifs, à savoir susciter et encourager l'esprit entrepreneurial des étudiants, diffuser la culture entrepreneuriale dans les universités membres, encourager la réflexion autour de l'entrepreneuriat des étudiants, faciliter la mise en relation entre des étudiants porteurs d'idées d'entreprise et divers acteurs de l'écosystème entrepreneurial (start-up, incubateurs, entrepreneurs...) et promouvoir les initiatives entrepreneuriales des étudiants.

Pour prendre part à cette compétition, les postulants devront être des étudiants régulièrement inscrits dans les université membres de l'AUF en Afrique australe et océan Indien, en Afrique centrale et Grands Lacs ainsi qu'en Afrique de l'Ouest au titre de l'année académique 2022-2023. Aussi, les dossiers de candidatures devront obligatoirement comporter un formulaire de candidature, dûment rempli, une brève présentation du projet (cinq à dix pages) ainsi que la preuve d'une inscription au sein d'une institution membre de l'AUF au cours de l'année 2022-2023.

Tous les projets qui feront l'objet d'une présélection bénéficieront, entre autres, d'une formation qui pourrait couvrir aussi bien la structuration des projets que la préparation de pitch (montage financier, marketing stratégique, marketing opérationnel, art oratoire etc.), d'une mise en relation aussi bien avec d'autres lauréats afin de favoriser un partage d'expériences et de ressources qu'avec des mentors et incubateurs de leur pays d'origine ainsi que d'une dotation financière.

Notons que le concours " Mon idée, mon entreprise " est doté de trois prix à l'issue de la finale inter-régionale, à savoir le prix de la meilleure idée d'entreprise, le prix de la meilleure innovation féminine et le prix de la meilleure innovation verte.

Chaque lauréat du concours au niveau des Centres d'employabilité francophone sera invité à la finale inter-régionale qui se déroulera du 19 au 24 juin 2023 à Douala, au Cameroun. Pour effectuer le déplacement de ce pays, chaque lauréat devra posséder un passeport en cours de validité (valable jusqu'en janvier 2024). Dans le cas d'une candidature en groupe, seul le chef de file sera convié à la finale inter-régionale.