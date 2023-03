Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 11 Mars 2023

Burkina Faso : Retour volontaire de Burkinabè de Tunisie- Le gouvernement prend des dispositions

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a présidé le Conseil des ministres ce vendredi, au cours duquel d’importantes décisions ont été prises aux ministères en charge de la Défense, de l’Agriculture, des Infrastructures, et des Affaires étrangères. En effet, au regard de la situation en Tunisie, au titre du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, le Conseil a pris des mesures nécessaires pour faciliter le retour des compatriotes de Tunisie qui le souhaitent. (Source : aouaga.com)

Côte d’Ivoire : Lutte contre les déchets toxiques en milieu hospitalier - Le Ministère de la santé équipe des établissements sanitaires

Le ministre de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle, Pierre N'gou Dimba, à travers la Direction de l'Hygiène Publique et de la Santé-environnement (DHPS-E) du Ministère en charge de la santé, en collaboration avec l'Unité de Coordination du Projet Banque Mondiale (UCP Banque Mondiale), a remis, ce jeudi 9 mars 2023, à l'Institut National de Santé Publique (INSP) d'Adjamé, un important lot de matériels de conditionnement et de collette de déchets sanitaires destinés à 33 établissements sanitaires.(Source : Cicg)

Mali : Référendum constitutionnel- Le gouvernement annonce un léger report

Le Gouvernement de Transition informe l’opinion nationale que la date du référendum, prévu le 19 Mars 2023, dans le chronogramme des réformes politiques, institutionnelles et électorales de la Transition, connaîtra un léger report.Ce report se justifie par la ferme volonté des autorités de la Transition d’appliquer les recommandations des Assises Nationales de la Refondation (Anr), notamment la pleine opérationnalisation de l’Autorité Indépendante de Gestion des Elections (AIGE), à travers l’installation de ses démembrements dans les 19 régions administratives du Mali et le District de Bamako, dans les plus brefs délais ainsi que la vulgarisation du projet de Constitution.La nouvelle date du référendum sera fixée, aprè concertation avec l’Autorité Indépendante de Gestion des Elections et l’ensemble des acteurs du processus électoral. (Source : abamako.com)

Benin : Coopération régionale - La Présidence confirme l’arrivée de Mohamed Bazoum

Les 13 et 14 mars 2023, le président nigérien Mohamed Bazoum sera en visite de travail au Bénin. L’information vient d’être confirmée avec des détails sur le programme de la visite, sur le site officiel de la Présidence du Bénin. C’est désormais officiel. Mohamed Bazoum sera bel et bien au Bénin dans quelques jours. Selon les informations fournies par la Présidence du Bénin, le président nigérien va séjourner au Bénin les 13 et 14 mars. « Au cours de son séjour en terre hospitalière du Bénin, le Chef de l’État nigérien sera reçu dans la matinée du lundi 13 mars 2023, au Palais de la Marina, par le Président Patrice Talon, pour un tête-à-tête suivi d’une séance de travail élargie aux membres des deux délégations », peut-on lire dans une note d’information de la Présidence du Bénin. (Source : acotonou.com)

Sénégal : Sénégal vs Gambie - Tout ce que vous devez savoir sur la finale U20

L’équipe nationale du Sénégal des moins de 20 ans est fin prête pour disputer et remporter la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN). Ce match sera l’occasion pour les joueurs de démontrer leur talent et leur détermination à remporter le titre. Heure du match, chaines TV, et arbitrage, tout ce que vous vous devez savoir sur cette finale entre le Sénégal et la Gambie. TotalEnergies CAN U20 en Égypte fait référence à la Coupe d’Afrique des Nations U20 c’est une compétition qui réunit les meilleures équipes nationales de football des moins de 20 ans d’Afrique.Les supporters sénégalais peuvent suivre ce match en direct sur la chaîne RTS1. Pour les habitants en France, ils peuvent le suivre sur BeIn Sport 5. Senego propose également une diffusion en direct avec les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en temps réel. L’arbitre central du derby entre le Sénégal et la Gambie sera dirigé par l’arbitre central égyptien Mahmoud Nagy Ahmed Nagy Mosa. Il sera assisté par un autre égyptien, Mohamed Abouzid, ainsi que Joel Wonka (Liberia) et le 4ème arbitre, Jalal (Maroc). Quant à la VAR, elle est l’affaire de l’Egyptien Mahmoud Ashor sera en charge de la VAR lors de ce match qui aura lieu au stade international du Caire. (Source : adakar.com)

Gabon : Après le naufrage du navire «Esther Miracle»- les autorités annoncent des mesures

Au Gabon, le ministre des Transports a annoncé le 9 mars la suspension des voyages de nuit et un audit de l’ensemble des bateaux dédiés au transport de passagers, à la suite du naufrage au large de Nyonié du navire Esther Miracle. Naufrage qui a fait au moins trois morts jeudi.(Source : Rfi)

Guinée : Morissanda Kouyaté - « Non, la Guinée n’est pas une terre de traite des êtres humains »

Le ministre guinéen des Affaires étrangères, de l’intégration africaine et des guinéens établis à l’étranger, n’admet certains clichés collés « à tort ou à raison » contre la Guinée. Le vendredi 10 mars 2023, le chef de la diplomatie guinéenne s’est insurgé contre cette appréhension qui assimile la Guinée comme un pays où la traite des êtres humains est tolérée. Présidant le lancement du cadre de concertation nationale pour la migration ce vendredi 10 mars 2023, le ministre des Affaires étrangères, de l’intégration africaine et des guinéens établis à l’étranger, a été amené à réagir sur le fléau lié à la traite des êtres humains en Guinée. A sa prise de parole, il a apporté des précisions.« La Guinée n’est pas une terre de traite des êtres humains. Nous avons des traditions. Moi-même, je me suis battu contre beaucoup de traditions qui sont considérées par nos sociétés comme des valeurs, mais qui en réalité, violent les droits des êtres humains. La globalisation des droits humains se passe partout… » (Source : africaguinee.com)

Rca : Banditisme - Des habitants de Plateau crient à l’aide face aux braquages

Les braquages prennent de l’ampleur au quartier Plateau dans la commune de Bimbo. Selon les habitants, le manque d’un poste de police et des patrouilles des forces de sécurité laisse libre cour aux assaillants. Pour éviter le pire, les habitants appellent les autorités policières à vite réagir. De nombreuses personnes témoignent avoir été victimes de braquage dans le secteur Plateau, précisément la nuit. Bernard Médard, un père de famille, fait partie des innombrables victimes. Son domicile a été visé dans la nuit du 05 au 06 mars 2023. "Ils étaient cinq (5). Ils nous ont attaqués aux environs de minuit trente neuf minutes. Ils réussi à emporter deux motos de marque TVS et Express, deux postes récepteurs, 5 téléphones portables et une somme de 10.000 francs CFA. Les braqueurs ont tiré sur mes cadets, qui heureusement, n’ont pas été touchés. Bien avant de nous cibler, ils ont braqué hier nuit, nos voisins", témoigne Bernard Médard à Radio Ndeke Luka. (Source : abangui.com)

Une sélection de Bamba Moussa