Afrique de l'Ouest: TEMOIGNAGE - Acquérir des compétences pour réussir en zone rurale en Gambie

Dans les zones rurales de la Gambie, les opportunités d'emploi sont rares, mais des villageois comme Guidom Sabally bénéficient d'une formation pratique, acquièrent des qualifications reconnues et créent de petites entreprises prospères dans leurs communautés.

Les études secondaires de Guidom Sabally ont été écourtées car sa famille ne pouvait plus payer ses frais de scolarité. Pendant de nombreuses années, il a lutté pour trouver du travail comme ouvrier non qualifié.

Lorsqu'il a atteint la quarantaine, M. Sabally a pu saisir l'opportunité d'une formation technique gratuite, dispensée par un programme de formation dirigé par l'ONU, en 2018.

Après avoir terminé le cours, il a trouvé du travail en tant qu'ingénieur, supervisant la construction de routes surélevées qui permettent à sa communauté de traverser des terres inondées par les crues, conséquence du changement climatique qui affecte de nombreuses régions du pays.

Il a expliqué à ONU Info qu'avec l'argent qu'il a économisé, il a pu se diversifier et devenir un éleveur de volailles prospère.

" Je vis dans le complexe de ma famille dans le village de Brikamaba, où je suis né, dans la région du fleuve central en Gambie. Nous sommes 14, mes frères et soeurs, leurs enfants et mon père.

La vie est difficile ici. Il n'y a pas assez d'emplois et, lorsqu'il y a du travail, il n'est généralement disponible que pour une courte période. Ainsi, les gens ici ont du mal à nourrir leur famille.

Quand j'ai abandonné le lycée, j'étais triste. Je savais que, sans éducation, il me serait très difficile d'acquérir les compétences dont j'aurais besoin pour avoir une profession et progresser dans la vie. Pendant de nombreuses années, il m'a été difficile de trouver du travail.

Lancement d'une nouvelle carrière

En 2018, un de mes amis a entendu une publicité à la radio concernant un cours de formation technique gratuit, organisé par l'ONU, qui me permettrait d'acquérir des compétences en construction. Il m'en a parlé et j'ai postulé.

Ce n'était pas difficile pour moi de retourner à l'école, même si j'avais 38 ans à l'époque. Les professeurs savaient exactement comment me soutenir. J'ai acquis de nombreuses compétences utiles, notamment la maçonnerie, la menuiserie, la peinture et la décoration.

En même temps, j'ai aussi pu gagner de l'argent en allant travailler sur un projet de l'ONU pour construire des routes surélevées. Au début, j'étais employé comme ouvrier, ramassant du gravier, déplaçant des pierres, faisant tout ce qui était nécessaire.

Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai pu travailler sur le prochain projet de route surélevée en tant qu'ingénieur de formation et aujourd'hui, je supervise une équipe de 50 travailleurs.

" Les femmes peuvent faire tout ce que les hommes font "

Nous avons 25 hommes et 25 femmes, car l'égalité des sexes est une partie importante du projet. Quand ça a commencé, les gens de la communauté disaient que les femmes ne peuvent pas faire ce travail mais, aujourd'hui, ils en voient les bénéfices !

En plus de l'argent qu'elles fournissent, les femmes peuvent désormais travailler avec leurs maris pour améliorer leur propre maison, elles peuvent contribuer au processus de prise de décision, à la planification et à la construction.

Les femmes peuvent faire tout ce que les hommes font, de la fixation des renforts en acier à la maçonnerie. Nous devons leur donner l'occasion de montrer de quoi elles sont capables.

S'adapter au changement climatique

La construction de routes surélevées est très importante en raison du changement climatique. Les pluies en Gambie sont devenues de plus en plus extrêmes et ont causé l'érosion des routes. Ces routes surélevées permettront à la communauté de traverser les zones inondées pendant la saison des pluies.

Cela fera une grande différence. Les enfants pourront aller à l'école, nous pourrons accéder aux soins de santé et les entreprises pourront faire du commerce.

Cela facilitera tout parce que maintenant, quand il y a de fortes pluies, tout le monde doit emprunter un chemin beaucoup plus long pour traverser l'eau. Ces routes plus hautes vont changer nos vies.

'Ce ventre n'est jamais plein !'

Les projets de construction de routes surélevées sont des travaux lourds, et je ne rajeunis pas ! De plus, ils seront bientôt supprimés, il est donc important de se renseigner sur l'entrepreneuriat et les affaires, afin d'économiser une partie de l'argent que vous gagnez.

Mon grand-père disait " ce ventre n'est jamais plein " ; vous devez toujours penser à la façon dont vous obtiendrez votre prochain repas !

J'ai décidé d'investir mes revenus dans le démarrage d'une ferme avicole, et cela fonctionne bien pour moi.

J'ai commencé avec 50 poussins et, avec l'argent que j'ai gagné en vendant des oeufs et des poulets, j'ai pu en acheter 100. Ça marche bien. Je n'ai même pas besoin d'aller au marché ; les gens viennent me voir et je vends très facilement.

Je prévois de reconstruire la ferme et d'ajouter plus de lumières, afin de pouvoir abriter plus de poulets. J'aimerais en avoir environ 600 et employer certains des jeunes chômeurs de ma communauté.

Je veux transmettre les compétences que j'ai acquises, afin qu'ils puissent créer leur propre entreprise. Je ne peux pas tout faire moi-même ! Plus de gens doivent comprendre l'importance de l'épargne et de l'investissement. Parce que, même quand vous avez des millions, si vous dépensez des millions, vous vous retrouverez sans rien.

Je suis très heureux d'avoir pu acquérir les compétences nécessaires pour travailler sur le projet de route surélevée, car je suis maintenant un maçon professionnel et un éleveur de volailles prospère. J'ai pu financer une formation plus technique, obtenir un diplôme de niveau avancé et scolariser mes enfants. Ma vie est bien meilleure qu'elle ne l'était avant ".

