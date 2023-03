Gabon: Juste Rock ATANA N'DALY au contact des membres de son ancienne fédération

Etre proche des siens en cultivant le partage, la solidarité, comme le veut la politique chère à Ali Bongo Ondimba, c'est la mission et la vision que soutiennent Juste Rock Atana N'Daly, membre du Comité central du PDG. Au contact des membres de son ancienne fédération du Sénégal où il a séjourné dernièrement, il les a conviés à se faire enrôler sur les listes électorales. Le séjour à Dakar lui a permis de rencontrer ses anciens "camarades". Aussi, leur a t-il recommandé la forte mobilisation lors des échéances électorales à venir.

Les élections se profilent à l'horizon au Gabon. De part et d'autre, les hommes politiques de la majorité et ceux de l'opposition affutent leurs stratégies pour la présidentielle, les législatives et les communales. C'est le cas de Juste Rock Atana N'Daly, qui de passage à Dakar, où il avait été "membre de la fédération Parti Démocratique Gabonais du Sénégal", a invité les militants à s'inscrire sur les listes électorales.

Membre du comité central du PDG, Juste Rock Atana N'Daly a profité de son séjour dakarois pour, non seulement les inviter à s'inscrire sur les listes électorales, mais surtout, à se mobiliser pour les échéances à venir. Il a d'ailleurs tenu à remercier Remy Endamane et Jeannette Tsatsabi, représentant du Secrétaire Fédéral Pierre Tsatsabi, Alain Marcel Edouard Amogho après leurs différentes allocutions. Il n'a pas manqué de saluer les militantes et militants qui ont répondu promptement à cette rencontre entre "camarades PDGistes" . Ce qui pour lui, est la preuve de l'attachement des militants aux idéaux du "Distingué Camarade Président", Ali Bongo Ondimba.

Comme de nombreux membres du Parti démocratique gabonais (PDG), la victoire de leur formation politique aux échéances électorales d'août prochain, est leur priorité. C'est dans cette optique que le Membre du comité central du PDG a insisté afin que les uns et les autres à se fassent enrôler sur les listes électorales. " Il faut vous se tenir prêts. Parce que vous serez appelés à vous faire inscrire. Pour ceux qui sont nouveaux au Sénégal et pour les anciens, vérifier vos noms sur les listes électorales " a t-il lancé. " Notre Distingué Camarade Président ne sera réélu qu'avec tout notre soutien. C'est pourquoi il est important que vous vous mobilisiez le moment venu " ajoutera t-il comme pour appeler à la mobilisation des troupes.

Poursuivant ses propos, Juste Rock Atana Ndaly affirme que, le Chef de l'Etat, Président de la République Ali Bongo Ondimba a encore de nombreux chantiers à réaliser au Gabon. Pour lui, les jeunes font aussi partie de ses priorités avec la construction des Universités dans le Grand Libreville et à l'intérieur du pays. "Il va également poursuivre la construction et la réhabilitation des centres de formation professionnels et des écoles de santé. Pour ce qui est du sport, en plus des bourses d'études accordées aux jeunes athlètes gabonais, plusieurs plateaux sportifs sont déjà sortis de terre et vont continuer à l'être dans l'Estuaire et dans les huit autres provinces du Gabon" fait-il savoir pour le rappeler.

Pour ce qui est du chômage des jeunes, Juste Rock Atana Ndaly les appelle à fonder leur espoir sur le "Distingué Camarade Président". Pour le Membre du comité PDG, "il y a des raisons d'espérer au regard de ce qui a été déjà fait pour résorber cette problématique. Cette dernière est l'une des réelles préoccupations pour le gouvernement" insiste t-il.

C'est une rencontre qui a connu une belle ambiance. Les militants du Parti démocratique gabonais du Sénégal ont non seulement, promis se faire inscrire massivement, mais surtout, se mobiliser pour les échéances électorales à venir. Il faut rappeler à des fins utiles que l'hymne du parti s'est invité à cette rencontre des militants du parti, résidant au Sénégal.