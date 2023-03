Nigeria: Peseiro fait une comparaison entre Osimhen et Lookman

Le sélectionneur du Nigeria s'est permis de faire une comparaison entre Victor Osimhen et Ademola Lookman, deux internationaux nigérians en pleine forme cette saison dans le championnat italien.

José Peseiro est en visite en Italie avant la sortie de sa liste pour les matchs de ce mois-ci pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2023. Après avoir rencontré quelques-uns de ses joueurs de la sélection des Super Eagles dans le pays européen, l'entraîneur portugais a accordé une interview à Sport Italia.

D'abord sur la saison incroyable de Osimhen, actuel meilleur buteur (19 buts avec Naples en 21 matchs) :

" Je ne m'attribue pas beaucoup de mérite, car le plus important est le travail qu'il fait au quotidien avec le club. D'un autre côté, combien peut-on travailler avec un joueur en l'ayant disponible pour 2 matchs en 8 jours ? Cela dit, il Osimhen a quand même fait avec nous 5 buts en 2 matches. Et en équipe nationale, nous ne pouvons évidemment pas reproduire la tactique que les joueurs ont dans leurs clubs. C'est pour souligner le travail incroyable réalisé par Spalletti. ", a déclaré Peseiro.

" Il peut jouer pour n'importe quel meilleur club du monde, que ce soit en Premier League ou ailleurs. Je ne sais pas s'il remportera le Ballon d'Or, mais je dirai ceci : il remportera certainement le meilleur buteur à plusieurs reprises. Parce qu'il a une capacité de but impressionnante. Et pas seulement cela, les qualités qui m'impressionnent chez lui sont de plus en plus. ", a-t-il poursuivi.

" Appuyer et se battre : quand les défenseurs adverses lui font face, ils n'ont pas un seul moment de paix dans les 90 minutes. Il aide beaucoup l'équipe, libère de l'espace, fait des passes décisives, défend. L'Italie a été une bonne école, car vous les attaquants, ils participent beaucoup à la phase défensive. Tout le monde le fait, mais Osimhen le fait très, très bien. C'est une bête, un animal. ", a affirmé Peseiro.

Autre?

" La volonté de gagner. La volonté qu'il montre dans le jeu, il le montre aussi à chaque séance d'entraînement. Parce que de nombreux défis se présentent au cours de la semaine et qu'il veut tous les gagner. Il a une force mentale impressionnante. Je peux le voir dans la façon dont il pose aussi avec ses coéquipiers, cherche toujours ça : la victoire. C'est pourquoi je suis convaincu de ce qu'il peut faire de bien dans sa carrière. ", a poursuivi l'entraîneur portugais.

Ensuite à propos de Lookman 3e meilleur buteur du Calcio avec l'Atalanta (12 buts en 24 matchs) :

" Ademola est plus technique qu'Osimhen, plus enclin à créer le jeu et qui désormais marque aussi. Il est très performant cette année. Il a grandi avec Gasperini : maintenant il joue toujours, on est content de lui. Du haut niveau, lui aussi peut aspirer à faire de grandes choses. J'ajouterais une chose qui s'applique aux deux. ", a confié Peseiro.

" Ce n'est pas un hasard s'ils ont tous les deux grandi comme ça cette année. C'est parce qu'ils sont tous les deux dans un bon système de jeu. L'Atalanta et Napoli veulent le ballon, ils veulent jouer et attaquer. Dans ces conditions, les joueurs s'excitent comme ça. Le football italien a beaucoup changé ces dernières années. ", a déclaré l'ancien entraîneur adjoint du Real Madrid à l'époque des Galacticos.