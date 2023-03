Afrique: CAN u-20 - Le Sénégal confirme sa domination sur le football africain

analyse

Le Sénégal est champion d'Afrique des moins de 20 ans. En effet, le 11 mars dernier, les Lionceaux ont dominé sans difficulté la Gambie (2-0) avec une prestation maitrisée de bout en bout. De plus, Lamine Camara et ses coéquipiers ont raflé toutes les récompenses individuelles.

Le Sénégal confirme ainsi sa domination continentale. En effet, après la CAN 2022 et le CHAN 2023, les Lionceaux de la Teranga ont remporté la CAN U-20 en battant la Gambie (2-0), le 11 mars 2023, au Caire, en Egypte. Après trois défaites en finale, lors des quatre dernières éditions, les jeunes Sénégalais soulèvent enfin le trophée continentale.

L'équipe entraînée par Malick Daf qui a réalisé un tournoi parfait en gagnant tous ses matchs sans encaisser le moindre but, imite ainsi ses aînés de l'équipe A, champions d'Afrique 2022 en terre camerounaise. En plus d'être les Champions d'Afrique, les Sénégalais ont aussi triomphé dans les distinctions individuelles avec le talentueux milieu de terrain, Lamine Camara, le nouveau pensionnaire de Metz, en Ligue 2 française, sacré meilleur joueur de la CAN U20.

Alors qu'on pouvait croire que Pape Demba Diop était favori pour cette distinction, le joueur formé par Diambars se contente du prix du meilleur buteur (5 buts). En ce qui concerne le meilleur gardien, Landing Badji, sans surprise, est récompensé avec un tournoi parfait sans concéder le moindre but.

Il faut saluer l'attitude des jeunes Sénégalais qui ont accepté d'apprendre

Cette victoire des Lionceaux du Sénégal, après trois défaites en finale, est une grande leçon morale et une thérapie psychologique pour chacun. Elle permet de comprendre qu'il ne faut jamais abandonner. Car, les défaites d'aujourd'hui constituent les armes des victoires de demain. Il faut donc de la persévérance en toute chose et accepter de perdre pour gagner un jour.

En tout cas, la vie est un fleuve dont le cours reste long et sinueux. Seule la formation permet d'accéder à une vie meilleure. Le ministère des Sports du Sénégal, qui a donné à sa fédération de football l'autonomie de prendre des décisions indépendantes, a agi comme un facilitateur essentiel sur le chemin de la grandeur.

A ce sujet, il faut saluer l'attitude des jeunes Sénégalais qui ont accepté d'apprendre, de la meilleure façon, leur métier qu'est le football, en y consacrant du temps et en acceptant d'énormes privations. On en conclut qu'il est impératif d'apprendre à faire quelque chose dans la vie, d'aimer son métier et d'y persévérer pour gagner en expérience et en dextérité. Dans cette logique, on finit sur le long terme par se faire une renommée qui, inéluctablement, conduira au succès.

Car, la facilité et l'impatience ne mènent nulle part. Ainsi donc, après les sacres à la Coupe d'Afrique des Nations senior en février 2022 et au Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) le mois dernier, le Sénégal confirme sa domination sur le football africain !