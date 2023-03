Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 13 Mars 2023

Côte d'Ivoire : Jif 2023- L'ambassadrice des Usa sur le terrain

L'ambassadeur des Etats-Unis en Côte d'Ivoire, Sem. Jessica Davis Ba, a échangé avec les membres de la Fondation Sephis le 8 mars 2023, à Cocody, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Il s'agissait pour la diplomate américaine de mieux s'imprégner des réalités du terrain et comprendre l'écosystème entrepreneurial féminin ivoirien. Elle a félicité la présidente du conseil d'administration de la Fondation Sephis, Sephora Kodjo, pour le travail abattu en vue de l'autonomisation de la femme. « La Fondation Sephis représente la vision d'une femme qui a bénéficié des programmes d'échanges américains et qui n'a cessé d'élargir son impact », a-t-elle affirmé. La diplomate a indiqué que la stratégie de coopération des Etats-Unis en Côte d'Ivoire repose essentiellement sur des synergies de collaboration forte, équitable mais surtout inclusive. ( Source : fratmat.info)

Guinée : Réunion de sortie de crise- Ce qu'exigent les forces vives vis-à-vis des religieux…

L'incertitude plane autour de la rencontre annoncée ce lundi 13 mars 2023 entre les leaders religieux, les forces vives de Guinée et le Premier ministre. Et pour cause, la brève interpellation d'Abdoul Sacko dans la journée du samedi 11 mars est perçue comme une provocation dans les rangs des forces vives, a appris Africaguinee.com.Certains membres de cette plateforme restent dubitatifs quant à l'opportunité de répondre favorablement à l'invitation des leaders religieux. A la veille de cette rencontre décisive qui devrait contribuer à aplanir les divergences entre les différents protagonistes de la crise guinéenne, les forces vives sont dans un dilemme. Selon nos informations, les tractions se poursuivent entre les membres de cette large coalition hétéroclite, pour prendre une position. Une source proche des Fvg a confié ce soir à Africaguinee.com qu'ils exigeront des garanties solides de la part des religieux avant de s'assoir autour de la table avec le Gouvernement. (Source : africaguinee.com)

Sénégal : Football- Razzia sur les trophées de la Caf

Après la Can en 2022, le Beach, la Can des malentendants, le Chan, le Sénégal remporte la Coupe d'Afrique des Nations des U20. Les Lions de la Téranga ont battu, samedi, au Caire, en Égypte, les Scorpions de la Gambie. (Source :adakar.com)

Mali : Front social – Le groupement des associations de promoteurs et promotrices d'écoles privées marque un arrêt de travail ce lundi

Dans une décision rendue publique le dimanche 12 mars 2023, le Groupement des associations de promoteurs et promotrices d'écoles privées (GAPEPM) a décidé d'une cessation de travail pour 120 houres au niveau des établissements privés de l'enseignement secondaire général, technique et professionnel à compter de ce lundi 13 mars 2023. Ci-dessous la déclaration du GAPEPM. Suite à l'Assemblée Générale tenue le 11 Mars 2023 par le groupement des associations de promoteurs et promotrices d'écoles privées(GAPEPM) à la Bibliothèque Nationale, nous tenons à informer l'ensemble des promoteurs d'écoles privées du District de Bamako et de toutes les régions que les résolutions suivantes ont été retenues. Citons entre autres, le payement intégral des 20% de frais scolaires et demi-bourses en souffrance au titre de l'année scolaire 2021-2022..( Source :abamako.com)

Burkina Faso : Mines de TAMBAO ET INATA - Le jeu trouble des manipulateurs

Pour quelle raison, certains personnes personnes de mauvaise foie, guidés par la haine et s'en prennent à tous ceux qui peuvent apporter leurs soutiens aux autorités pour vaincre le terrorisme ? Pensent-ils encore une fois pouvoir manipuler le peuple Burkinabé ?La cession des actifs miniers pour l'exploitation industrielle de deux mines au Burkina Faso par le gouvernement, c'est-à-dire, l'exploitation industrielle du manganèse de TAMBAO, et l'exploitation industrielle de grande mine d'or d'INATA, est devenue une occasion pour ces manipulateurs désespérés de s'en prendre aux autorités de la Transition ainsi que, tous ceux qui pourront leur apporter une aide dans la lutte pour la reconquête du territoire national. (Source : aburkina.com)

Benin : Pipeline Export Niger-Bénin à Agadem- Des échanges enrichissants autour du projet

En mission de travail à Agadem dans le département de N'gourti depuis le 9 mars 2023, le ministre du Pétrole, M. Mahamane Sani Mahamadou et son homologue du Bénin chargé de l'Eau et des Mines, M. Samou Seidou Adambi ont co-présidé le vendredi 10 mars 2023, la réunion du comité interministériel de pilotage sur le pipeline Export Niger-Bénin. Cette réunion se veut un cadre d'échanges mis en place dans le cadre de l'Accord bilatéral signé, le 23 janvier 2019 entre la République du Niger et la République du Bénin, relatif à la construction et à l'exploitation d'un système de transport des hydrocarbures par pipeline. Le comité de pilotage se réunit alternativement au Bénin et au Niger, d'où sa deuxième réunion qui s'est tenue à Koulélé, la zone dans laquelle se trouve la station initiale du pipeline export Niger-Bénin. (Source : acotonou.com)

Tchad : Accord de Doha- Les 18 mouvements non signataires appellent le gouvernement à négocier

Les leaders et représentants des 18 mouvements politico-militaires tchadiens, dont les principaux tels que le Fact de Mahadi Ali, le CCMSR ou encore le FNDJT, se trouvaient à Rome cette semaine, du lundi au mercredi 8 mars, à l'invitation de la communauté catholique de Sant'Egidio. Objectif : tenter de relancer le dialogue avec le pouvoir de transition dirigé par Mahamat Idriss Déby Itno. Ils ont annoncé avoir décidé de tendre la main au pouvoir de Ndjamena pour des négociations de paix. (Source : Rfi)

Rdc : Violence- Une délégation onusienne a appelé à des négociations

Une délégation onusienne a appelé à des négociations ce dimanche 12 mars pour mettre fin aux violences qui ensanglantent de plus en plus l'est de la République démocratique du Congo. La délégation d'ambassadeurs envoyée par le Conseil de sécurité de l'Onu, arrivée mardi en RDC, y a notamment rencontré le président Félix Tshisekedi, et s'est rendue samedi à Goma où elle a rencontré des responsables locaux et visité un camp de déplacés. (Source : Tv5)

Une sélection de Bamba Moussa