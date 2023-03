Afrique Australe: Les commissions de l'AN approuvent le maintien de la composante militaire angolaise au Mozambique

Luanda — Les membres des 1ère , 2ème et 3ème commissions de l'Assemblée nationale (AN) ont approuvé cet après-midi à l'unanimité le rapport d'avis conjoint et le projet de résolution, en particulier, sur la demande du Président de la République pour le maintien de la composante l'Armée angolaise de la Force en attente de la SADC pour la Mission d'Afrique australe au Mozambique.

En raison du précédent mandat de trois mois, résultant de l'autorisation de l'Assemblée Nationale (AN) au Détenteur du Pouvoir Exécutif d'envoyer cette Troupe au Mozambique, en 2022, les députés considèrent la nécessité du maintien de leur présence sur ce territoire.

Les deux documents ont été approuvés par 31 voix pour, aucune contre et un nombre égal d'abstentions, et seront débattus et votés lors de la prochaine session plénière de l'Assemblée nationale, le 29 mars.

La Mission est constituée de ressources humaines (20 hommes), un avion et des moyens financiers (1 174 307 USD).