Afrique Centrale: Les sacs à dos solaires illuminent les études des écoliers du Botswana

Les sacs Chedza sont fabriqués à partir d'une toile durable et imperméable et disposent d'un panneau solaire intégré

Pour Kedumetse Liphi, ingénieur en électronique botswanais de 32 ans, une rencontre fortuite avec un étudiant pauvre sur le chemin de la maison a été l'étincelle qui a inspiré une invention solaire. "Un jour, alors que je me promenais en voiture, j'ai croisé un élève qui utilisait un emballage de riz en guise de cartable. Nous avons proposé à l'enfant de le raccompagner chez lui et nous avons découvert que son foyer vivait sous le seuil de pauvreté", a déclaré M. Liphi.

Le défaut d'électricité est un obstacle majeur pour de nombreuses personnes en Afrique. Pour les enfants scolarisés, elle affecte les heures d'étude, la réalisation des devoirs, les révisions pour les examens et d'autres activités du programme scolaire qui doivent être réalisées à la maison.

Selon l'Agence internationale de l'énergie, 600 millions de personnes en Afrique n'ont pas accès à l'électricité, la plupart d'entre elles se trouvant en Afrique subsaharienne. Au Botswana, avec une population de 2,5 millions d'habitants, l'accès à l'électricité était de 72 % en 2020, selon la Banque mondiale. L'organisation Sustainable Energy for All souligne que le pays a atteint un taux d'accès à l'électricité de 77 % pour la population urbaine, alors que dans les zones rurales, ce taux est encore limité à 37 %, bien qu'il soit en augmentation.

Pour M. Liphi, la rencontre fortuite avec l'écolier et le fait que le Botswana bénéficie de plus de 3 000 heures d'ensoleillement par an, selon l'agence mondiale de données solaires Solargis.com, l'ont incité à créer une marque pionnière de sacs à dos solaires baptisée "Chedza", qui signifie "lumière" en anglais.

L'invention solaire est un sac à dos compact, fabriqué à partir d'une toile durable et imperméable, et comprend un panneau solaire intégré qui absorbe et stocke la lumière du soleil pendant la journée pour l'utiliser plus tard dans la nuit.

"La lumière LED peut durer jusqu'à 7 heures", explique-t-il.

Le sac à dos solaire permet de recharger de petits gadgets que les écoliers des zones rurales peuvent utiliser pour accéder à du matériel pédagogique en ligne et, ce faisant, faire progresser l'apprentissage numérique.

Chaque sac à dos coûte 54 dollars et Chedza en a vendu plus de 100 à ce jour. Il est prévu de rendre le produit accessible aux apprenants qui n'ont pas les moyens de se l'offrir.

"Notre principal objectif est d'établir un partenariat avec le gouvernement, les ONG et les entreprises pour qu'ils nous achètent ces sacs afin de les offrir aux apprenants des communautés qui n'ont pas les moyens de se les procurer", a déclaré M. Liphi lors d'un entretien.

'Dare to Dream', une entreprise sociale basée au Botswana qui oeuvre à la promotion des jeunes, des femmes et des filles dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques ('STIM'), est la dernière entité à s'être procuré le produit : elle a acheté 33 sacs pour les filles dans le cadre du programme 'Jwaneng Mine Maranyane Bokamoso' (un projet de promotion des STIM parmi les filles âgées de 14 à 19 ans).

La responsable de l'organisation, Rethabile Mphafe, qui a passé une semaine avec les filles dans un camp d'entraînement dans la ville minière de Jwaneng, dans le sud du Botswana, en décembre dernier, explique que l'achat de ces sacs est un moyen d'"encourager les filles à penser que même les solutions les plus simples peuvent être utiles à n'importe qui".

Elle ajoute que les sacs servent à motiver les filles en leur montrant que les solutions aux défis d'aujourd'hui sont entre leurs mains, quel que soit leur milieu d'origine.

La plupart des filles étant en internat, les sacs Chedza éclairent leurs chambres pour leur permettre de lire et d'effectuer d'autres activités scolaires.

"Il va sans dire que pour qu'un entrepreneur se développe, il a besoin de soutien. Notre organisation a également un impact sur les étudiants des communautés défavorisées. L'électricité étant un besoin fondamental, le fait de pouvoir s'éclairer la nuit et charger un téléphone portable à l'aide de l'énergie solaire pourrait améliorer leurs conditions de vie.

Depuis que le prototype du sac à dos a été lancé sur le marché en 2019, le marché local a bien réagi jusqu'à présent, et le produit a été fourni jusqu'aux États-Unis. L'intérêt s'est développé au-delà de l'utilisation prévue à des fins éducatives.

Les fabricants améliorent continuellement le produit pour l'adapter aux normes des 4e et 5e révolutions industrielles.

"Nous avons récemment conclu un partenariat avec l'armée américaine pour développer un sac à dos solaire militaire doté des mêmes caractéristiques et d'autres encore, afin de répondre aux besoins du personnel militaire. Bien qu'il y ait de l'intérêt au niveau international, nos limites proviennent d'un financement inadéquat pour nous aider à étendre la fabrication des sacs à dos", déclare M. Liphi.

Douglas Letsholathebe, ministre de l'éducation et du développement des compétences du Botswana, a salué l'innovation pour son rôle essentiel dans l'éducation. Il a appelé à davantage d'innovations et de travaux dans le domaine de l'économie solaire.

"C'est un grand pas dans la bonne direction. Ce qu'il faut maintenant, c'est que les chercheurs travaillent à l'étalonnage et à l'assemblage des cellules solaires dans nos propres laboratoires, ce qui est idéal pour nos températures afin d'améliorer l'efficacité du panneau, et pour créer davantage d'emplois dans la chaîne de valeur", a déclaré M. Letsholathebe.

Le parlement du Botswana a adopté les politiques nationales de l'énergie et du climat en 2021. Ces deux politiques mettent l'accent sur la nécessité de disposer d'un mélange d'énergies alternatives durables sur le plan environnemental. La première reconnaît la nécessité d'exploiter les ressources énergétiques renouvelables disponibles, tandis que la politique climatique met l'accent sur la nécessité de minimiser les émissions de gaz à effet de serre pour la réalisation du développement durable.

La révolution de l'énergie solaire est donc un élément essentiel de l'économie verte qui contribue à atténuer le changement climatique.

"Notre vision intègre l'utilisation de la durabilité et des énergies renouvelables pour créer des solutions à fort impact dans toute l'Afrique. Nos innovations sont orientées vers le client, basées sur des solutions et axées sur l'impact", explique M. Liphi.

Le sac à dos Chedza vise à contribuer à l'ODD 4 sur l'éducation de qualité inclusive et équitable et à promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous, et à l'ODD 7 sur l'accès à une énergie abordable, fiable, durable et moderne pour tous.