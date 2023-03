Congo-Brazzaville: Commémoration - Les 10 ans de la disparition de Hugo Chàvez célébrés à Brazzaville

Des jeunes apprenants de la langue espagnole latino-américaine ont célébré, le 9 mars, les dix ans de la disparition du commandant Hugo Chàvez Frias, en présence de l'ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela au Congo, Anibal José Marquez Munoz.

L'initiative de commémorer les dix ans de la disparition du commandant Hugo Chàvez Frias, président de la République bolivarienne du Venezuela, est des jeunes congolais étudiant la langue espagnole latino-américaine à l'ambassade de ce pays. La surveillante générale du lycée Chaminade, le représentant de l'ambassadeur de la Guinée équatoriale et la représentante de la directrice de la Maison russe ont pris part à ces festivités. A l'occasion, des jeunes congolais ont interprété et donné lecture du discours écrit par Hugo Chàvez Frias, il y a de cela dix ans, lors du forum social Afrique-Amérique latine, à Malabo, en Guinée équatoriale, et prononcé par son représentant, le chancelier de la République bolivarienne du Venezuela, Elias Jaua Milano.

Présent à la cérémonie, le diplomate vénézuélien, Anibal José Marquez Munoz, a rendu un hommage mérité à toutes les femmes du monde et du Congo en particulier à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, tout en signifiant qu'aujourd'hui la femme congolaise a un rôle très important à jouer.

Parlant du message principal de ces retrouvailles, le diplomate vénézuélien a dit qu'il s'agissait de l'union des peuples du Sud, du peuple africain et de sa souveraineté. " Nous sommes satisfaits de la jeunesse congolaise qui a eu l'initiative de rendre hommage à la mémoire du commandant Hugo Chàvez Frias... Je saisis cette opportunité pour la féliciter. C'est là où on signale l'importance de l'unité entre l'Afrique et l'Amérique latine, l'unité des peuples et de la souveraineté. Parce que ce sont les deux continents les plus importants sur cette planète. Les jeunes de ces deux continents sont bien placés pour promouvoir les intérêts supérieurs de nos peuples. Bref, cela confirme ce que nous disons au Venezuela : Chavez vit et la lutte continue ", a déclaré l'ambassadeur Anibal José Marquez Munoz.

L'Amérique du sud et l'Afrique, un même peuple

C'est ce qui ressort des propos du commandant Hugo Chàvez Frias, prononcés lors du forum Afrique- Amérique latine, à Malabo, en 2013. Un discours dédié aux peuples d'Afrique et d'Amérique latine. " Je le dis du plus haut de ma conscience, l'Amérique du Sud et l'Afrique sont un même peuple. On réussit seulement à comprendre la profondeur de la réalité sociale et politique de notre continent dans les entrailles de l'immense territoire africain où, j'en suis sûr, l'humanité a pris naissance. De lui proviennent les codes et les éléments qui composent le syncrétisme culturel, musical et religieux de notre Amérique, créant une unité non seulement raciale entre nos peuples mais aussi spirituelle ", avait-il écrit.

Puis, il regrettait de ne pas être à ce forum social Afrique- Amérique latine. " Je regrette vraiment, du plus profond de mon être, de ne pouvoir être présent physiquement parmi vous pour vous réitérer, par une sincère accolade, mon irrévocable engagement en faveur de l'unité de nos peuples. Je suis présent, cependant, en la personne du chancelier de la République bolivarienne du Venezuela, le camarade Elias Jaua Milano, à qui j'ai demandé de vous transmettre la plus vive expression de mon amour pour ces continents qui sont plus que frères, unis par de solides liens historiques et destinés à avancer ensemble vers leur rédemption pleine et absolue. " Il lançait, pour la circonstance, cette invite : " Marchons donc vers notre union et notre indépendance définitive. En paraphrasant Bolivar, je dis maintenant : formons une patrie, un continent, un seul peuple, à tout prix et tout le reste sera supportable. Vive l'union sud-américaine et africaine ! ".

Rappelons que le président vénézuélien Hugo Chàvez Frias est décédé le 5 mars 2013, à l'âge de 58 ans, dans un hôpital militaire de la capitale, Caracas, des suites d'un cancer.