Mozambique: Le cyclone Freddy est de retour

Le cyclone Freddy est de retour au Mozambique. Il s'est abattu sur le pays dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 mars, faisant au moins un mort et des dizaines de déplacés. Pour l'instant, les dégâts sont moins importants que lors de son premier passage fin février où dix personnes avaient trouvé la mort. Il n'empêche, les ONG sur place s'inquiètent.

Bien que rétrogradée en tempête tropicale, Freddy a déjà causé de graves destructions et endommagé de nombreuses maisons au Mozambique. L'Unicef notamment, craint " une catastrophe de grande ampleur " alors que de fortes pluies continuent à tomber. Plus de 100 000 habitants sont privés d'électricité, d'eau et de réseau téléphonique et selon l'Unicef, et ce n'est que le début des précipitations.

Vents de 150 km/h

La région la plus touchée est la ville portuaire de Quélimane, dans la province de Zambézie, à plusieurs centaines de kilomètres de la capitale Maputo. C'est ici dans le centre du pays où le cyclone a touché terre samedi accompagné de vents violents de près de 150 kilomètres par heure. Une personne âgée a été tuée dans l'effondrement de sa maison, et plus de 70 personnes ont dû être évacuées.

Un cyclone qui dure

Formé au large de l'Australie, Freddy a déjà traversé tout le sud de l'océan Indien, avant de frapper Madagascar et le Mozambique à deux reprises. Il se dirige actuellement vers la pointe sud du Malawi voisin, où les autorités s'attendent à des inondations. Freddy a dépassé le record de la durée la plus longue d'un cyclone tropical jamais enregistrée.