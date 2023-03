Soudan: L'Armée réaffirme l'engagement au processus politique en cours

Khartoum — Les Forces Armées ont publié Samedi un communiqué au peuple Soudanais dans lequel elles réaffirment l'engagement du Commandement des Forces Armées au cours du processus politique en cours et son adhésion stricte et complète à ce qui a été convenu dans l'accord-cadre, niant les propos sur le manque de volonté du commandement de l'Armée de compléter le processus de changement et de transformation démocratique.

Le Bureau du Porte-Parole des Forces Armées a souligné que le Commandement Général des Forces Armées Soudanaises, depuis près d'un siècle, est cohérent et se tient au côté du peuple, défendant ses causes, l'unité et la sécurité et protégeant la terre, le ciel et la mer.

Le communiqué a souligné que les Forces Armées ont été formées et tirent leur force et leur légitimité de la voix et de la volonté du peuple Soudanais, en application de la devise "un peuple, une armée".

Les Forces Armées ont réitéré leur ferme adhésion à ce qui a été convenu dans l'accord-cadre, qui conduit à l'unification du système militaire et à la formation d'un gouvernement dirigé par des civils pour le reste de la période de transition jusqu'à la tenue des élections.

Le communiqué affirme l'engagement des Forces Armées et l'adhésion à sa promesse de se retirer du processus politique, affirmant que la revendication du manque de volonté du commandement des Forces Armées de compléter le processus de changement et de transformation démocratique n'est qu'une tentative de gagner de la sympathie politique et d'entraver le processus de transition.

Selon le texte des Forces Armées, le peuple, les révolutionnaires et les jeunes, qui sont les gardiens de la Glorieuse Révolution de Décembre du peuple, sont suffisamment intelligents pour savoir et être conscients de la fausseté de la revendication sur la réticence de l'armée à se retirer du processus politique.