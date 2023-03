Sénégal/Gambie: CAN U20 - Malick Daf avant la finale contre la Gambie - ' Que le Sénégal continue à gagner '

L'Equipe Nationale du Sénégal U17 dispute ce samedi (17h00 GMT) sa finale de la CAN U20 face à la Gambie. Avant la rencontre au Stade International du Caire, le sélectionneur Malick Daf se confie en conférence de presse.

Le match et l'adversaire

On va jouer une finale contre un pays frère. Entre le Sénégal et la Gambie, c'est la famille. Ce sera un match entre deux bonnes équipes, deux équipes joueuses qui sont bien en place techniquement et tactiquement, et avec des valeurs intrinsèques. Tout comme le Sénégal, la Gambie a été intraitable jusque-là, en ayant marqué beaucoup de buts sans en encaisser. Mais on va essayer de gagner, c'est notre objectif depuis le début.

On s'est préparé à jouer et gagner. On connaît cette équipe gambienne, parce qu'on a joué contre elle lors du dernier Tournoi UFOA. C'est une équipe qui a montré un très beau visage.

Perpétuer le bon moment du football sénégalais

Je suis un vainqueur, un champion qui veut toujours gagner. On souhaite que le Sénégal continue à gagner et on va tout faire pour continuer à gagner. Notre seule solution c'est de gagner, on s'est préparé à ça. Il n'y a aucune pression. Depuis le début du parcours, on joue sans pression, on marque et on gagne. Nous ferons tout de notre possible pour offrir un premier trophée au Sénégal dans cette compétition. Les garçons sont confiants et concentrés. Nous demandons des prières au Sénégalais pour finir le job.

La tactique à entreprendre

Dans cette CAN, on a joué cinq matchs sans concéder de buts, on ne concède pas non plus beaucoup d'occasions. On défend bien en attaquant. Les joueurs font très bien tout ça. A chaque fois qu'on est en phase de transition, il y a un équilibre défensif derrière, on ne joue pas n'importe comment. Pour gagner, il faut attaquer mais pas n'importe comment.

Pape Demba Diop

Pape Demba est un bon joueur. Il a presque le même profil que Lamine (Camara). Il a été formé à Diambars qui est une bonne école de formation. Il est techniquement outillé et sait marquer des buts. Il faut qu'il continue à jouer comme ça. Il progresse. Nous espérons qu'il en fasse autant demain pour terminer meilleur buteur de la compétition et qu'on gagne.