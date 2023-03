Soudan: Sous-Secrétaire de la Justice représente le Soudan à la conférence de protection la propriété intellectuelle

Khartoum — La Sous-Secrétaire du Ministère de la Justice Huwaida Ali, a participé à la première conférence régionale sur la protection de la propriété intellectuelle dans les environnements traditionnels et numériques, qui s'est tenue en République Arabe d'Égypte du 5 au 7 Mars.

La conférence, à laquelle ont participé des ambassadeurs de pays Arabes, des représentants d'autorités et d'organes judiciaires, de ministères liés aux droits de propriété intellectuelle, d'organisations de la société civile et d'autres parties intéressées, a examiné un certain nombre de papiers de travail importants concernant les droits de propriété intellectuelle.

En marge de la conférence, le sous-secrétaire du Ministère de la Justice a discuté avec le ministre égyptien de la justice Omer Marwan, l'importance de la coopération judiciaire entre les deux pays et de l'échange des expériences.

Elle a également discuté avec le directeur général adjoint de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, Sylvie Forbin, la stratégie nationale pour la propriété intellectuelle au Soudan, qui a promis de surmonter tous les obstacles et de fournir le soutien technique pour l'approbation du plan national pour la propriété intellectuelle au Soudan, en faisant allusion aux amendements et aux exigences internationales que le Soudan doit atteindre au cours de la période à venir.

La conférence s'est soldée par sur un certain nombre de recommandations, dont la plus importante est la préparation d'un protocole pour soutenir la coopération et la coordination entre les pays arabes sur le niveaux bilatéral et collectif pour confronter les violations techniques aux droits de propriété intellectuelle et d'éviter de tomber dans l'intelligence artificielle d'un point de vue législatif et pratique, en plus de l'activation les mécanismes de demande d'assistance juridique mutuelle entre les pays arabes et de la mise en oeuvre des jugements et décisions rendus dans le domaine des droits de propriété intellectuelle sur le niveau régional, ainsi que l'élaboration d'un modèle de guide pour la législation sur la propriété intellectuelle et la préparation de programmes de formation et de construction des capacités avec l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

La conférence a également recommandé la publication d'un guide d'introduction basé sur les législations nationales, en plus d'encourager les pays à bénéficier les applications numériques dans l'enregistrement, la protection et la diffusion d'une culture de respect des droits de propriété intellectuelle, ainsi que d'encourager les activités de financement d'initiatives visant à soutenir les industries créatives et les innovations nationales.

Huwaida a également examiné avec le chargé d'affaires de l'ambassade du Soudan au Caire, Al-Sadeq Omer, les questions des citoyens Soudanais en Égypte et la nécessité d'attacher un conseiller juridique à l'ambassade, en soulignant la nécessité de signer un accord bilatéral de coopération judiciaire entre le Soudan et l'Égypte afin de répondre aux demandes d'assistance judiciaire.

La réunion a souligné la mise en place d'un mécanisme permettant de fournir le conseil juridique aux consulats.