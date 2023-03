Madagascar: Accès à l'électricité - Le premier Jirama Shop inauguré à Anosizato

Les raccordements à l'électricité ne seront plus retardés par le manque de matériels et d'équipements électriques. L'Etat compte bel et bien réaliser le Velirano n°2 qui consiste à donner l'accès à l'électricité pour tous, selon le président Andry Rajoelina.

Accélérer les branchements électriques en souffrance. Tel est l'un des principaux objectifs de la mise en place du premier Jirama Shop à Anosizato. Selon le ministre de l'Energie et des Hydrocarbures Soloniaina Andriamanampisoa, 19 000 branchements seront réalisés en trois mois, à compter du mois d'avril. Grâce à un guichet unique, les usagers vont facilement avoir accès aux matériels et équipements nécessaires, pour le raccordement au réseau électrique de la Jirama. Certes, la mise en place de Jirama Shop apportera de grands changements au niveau des services de la Jirama, qui pourra également recevoir facilement et traiter rapidement les plaintes et réclamations de ses clients. " Deux autres Jirama Shop seront mis en place très prochainement à Talatamaty-Ivato et Ankadievo Alasora. Cela va faciliter l'accès de la population aux services de la Jirama et d'accélérer la réalisation des branchements électriques en souffrance, grâce à la mise en place d'un guichet unique. Les autres régions seront également bénéficiaires, car l'Etat envisage de mettre en place des Jirama Shop dans les quatre coins de la Grande-île ", a expliqué le ministre de tutelle.

Apporter la lumière

Pour sa part, le président de la République a martelé sa détermination à réaliser le Velirano n°2. D'après ses dires, Jirama Shop permet d'améliorer les services proposés par la Jirama et de renforcer la proximité avec les usagers. En effet, la mise en place de cette structure permettra de faciliter les branchements électriques pour les ménages. " Il faut accélérer la mise en oeuvre du Velirano n°2 pour que chaque ménage ait accès à la lumière et à l'électricité, afin d'améliorer l'économie et le développement ", a-t-il indiqué dans son discours, lors de la cérémonie d'inauguration à Anosizato. Par ailleurs, le président Andry Rajoelina a évoqué le lancement du projet Branchement Mora, appuyé financièrement par la Banque Mondiale, pour permettre aux ménages vulnérables d'avoir accès à l'électricité.

En outre, l'Etat envisage également de distribuer, cette année, des kits solaires à un million de ménages, à travers le pays. D'après le président, Madagascar sera ainsi le premier pays en Afrique qui aura distribué le plus de lumière. A noter que ces kits solaires seront en vente-location à 5 000 Ar par mois. Le kit appartiendra définitivement à l'acheteur au bout de 18 mois. Selon le président Rajoelina, cela offre un grand avantage car le ménage n'aura plus à dépenser 10 000Ar par mois en bougie ou en pétrole. Outre ces kits, l'Etat mettra également des parcs solaires dans les différents districts. Selon les autorités, cela permettra de réduire jusqu'à 75% les dépenses d'électricité payées par les consommateurs.