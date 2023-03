Congo-Brazzaville: Le vrai visage des pseudo-formations politiques

Loin de nous l'idée de juger la façon dont certaines formations politiques mènent leurs activités sur toute l'étendue du territoire national, ce billet d'humeur se veut un constat fait de quelques unes d'entre elles, qualifiées de pseudo-formations à cause de leurs agissements qui, parfois, mettent à mal le vivre ensemble et causent un grand préjudice à la cohésion nationale.

Ces formations, créées pêle-mêle dès que les scrutins sont annoncés, ne sont pas enregistrées à l'administration du territoire et n'ont pas de sièges sociaux. Elles organisent rarement des assemblées électives et n'ont ni statuts ni règlement intérieur. Pourtant, elles se permettent parfois de réunir des minuscules groupes de gens tout en s'autoproclamant " formations politiques ", alors qu'il y a bien de critères socio-politiques qui fondent un parti digne de ce nom.

Parmi ces critères, nous insistons sur l'obtention des récépissés et l'organisation régulière d'un certain nombre d'activités socio-politiques sur toute l'étendue du territoire, participant au renforcement de la paix, à la consolidation de la conscience nationale et à la conscientisation des citoyens. Une formation politique digne de ce nom peut-elle être présente uniquement dans une seule préfecture ou un seul arrondissement d'une agglomération ?

Ce genre d'associations et formations politiques occasionne l'amalgame ou la confusion dans l'opinion. Le commun des mortels se demande s'il ne s'agit pas là des " mutuelles " de quartier qui voudraient s'ériger en formations politiques quand une élection est programmée. Sans gêne aucune, des dirigeants qui s'en réclament errent ici et là à la recherche des alliances fictives, alors que leurs pseudo-formations sont l'ombre d'elles-mêmes.

Elles sont des éternelles insatisfaites et capables de signer des alliances non engagées avec d'autres formations à seule fin de nuire et de distraire l'opinion. En réalité, ces alliances ne donnent pas de façon claire leur positionnement politique. Gare à ce genre de partis politiques qui ne répondent pas aux critères énoncés. Ils sont dangereux pour la nation et surtout pour le vivre ensemble que tout le monde réclame tant.