Congo-Brazzaville: Primature - Les fémmes exhortées à s'approprier le numérique

Réuni le 10 mars au Palais des congrès de Brazzaville, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, le personnel féminin évoluant à la primature et dans les structures rattachées a recommandé, entre autres, l'urgence de s'approprier l'usage du numérique, un gage pour l'avenir de la société.

La 113e journée des droits des femmes a été commémorée à la primature en différé, le 10 mars à Brazzaville, à travers une conférence-débat afin de permettre aux concernées de s'approprier le thème international " Pour un monde digital inclusif : innovation et technologies pour l'égalité des sexes ". Une journée d'échanges et de réflexions dont le but était aussi de faire de ces femmes des modèles d'une lutte noble et des ambassadrices de la loi Mouebara. Les 175 participants, en majorité des femmes, ont, en effet, été édifiés sur l'historique du 8 mars et le thème national " Femmes, protégeons-nous contre les violences en ligne avec la loi Mouebara ".

Outre l'urgence pour les femmes de s'approprier de l'usage du numérique, ils ont recommandé la mise en place d'une politique de formation dans les administrations pour le renforcement des capacités ; le suivi du cursus et l'évolution professionnelle des femmes. Il s'agit également de la certification des femmes dans une compétence numérique de base ; la constitution des violences faites aux femmes dans le cyberespace ; l'élaboration d'une charte d'éthique et de respect sur le web dans les administrations.

Le secrétaire général adjoint de la primature, Florent Makiozi, a encouragé ses administrées à sortir des stéréotypes, soulignant la nécessité de les former au numérique. " A l'ère de la mondialisation, ne pas s'arrimer aux technologies de l'information et de la communication constitue un facteur handicapant pour les femmes. L'autonomisation des femmes et leur développement économique requièrent l'acquisition des connaissances et des compétences en ces matières. Soyez rassurées du soutien du Premier ministre pour le renforcement de vos capacités tant dans le domaine des nouvelles technologies, de l'information et de la communication que dans les autres domaines en lien avec votre épanouissement professionnel ", a-t-il déclaré.