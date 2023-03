Congo-Brazzaville: Cuvette-Ouest - Les femmes d'Ewo édifiées sur leurs droits

La Dynamique des jeunes d'Ewo a organisé, le 8 mars à Brazzaville, une causerie-débat à la faveur de la Journée internationale des droits des femmes. Cette occurrence a permis aux membres de cette organisation juvénile d'édifier les femmes sur la loi Mouebara relative aux droits des femmes au Congo.

La causerie-débat était animée par Fina Otsamigui, la secrétaire chargée des questions du genre, et Audrey Ongouka. Dans son exposé, Fina Otsamigui a éclairé la lanterne de ses collègues femmes sur la thématique nationale, à savoir " Femmes, protégeons-nous contre les violences faites en ligne avec la loi Mouebara ".

Cette loi qui défend la cause féminine en République du Congo, a-t-elle déclaré, mérite bien d'être vulgarisée afin que les femmes l'intériorisent. Chaque jour, a-t-elle renchéri, une femme sur cinq est victime d'un harcèlement physique ou moral en ligne. Et la mise en application de cette loi pourrait, a-t-elle expliqué, rehausser l'image de la femme congolaise et la protéger contre des abus de tous genres.

Après son exposé est intervenue la phase de questions-réponses. Pour les femmes d'Ewo, la journée du 8 mars ne doit pas être simplement une occasion de divertissement mais plutôt un moment de prise de conscience et de réflexion sur la condition de la femme.

La Dynamique des Jeunes d'Ewo est une association apolitique et à but non lucratif. Elle éveille la conscience des jeunes sur leur responsabilité et leur rôle dans la construction du district d'Ewo, dans le département de la Cuvette-Ouest.

Cette organisation vise également à favoriser les rencontres et les échanges entre les jeunes en vue de renforcer l'unité et la cohésion. Elle a pour président d'honneur le Garde des sceaux, ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion des peuples autochtones, Aimé Ange Wilfrid Bininga.