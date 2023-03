Gabon: Droits des femmes - L'AUF incite les femmes à s'investir davantage dans les métiers du numérique

À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme dont le thème de cette année était " Pour un monde digital inclusif : innovation et technologie pour l'égalité des sexes" , le Bureau national de l'Agence universitaire francophone a organisé récemment à Libreville une rencontre entre des femmes entrepreneurs et membres de la Commission régionale des experts économiques et scientifiques (CREES) et des étudiantes.

Cette rencontre qui s'est tenue le 08 mars derniers dans les locaux du Bureau national de l'AUF avait pour objectif de permettre un échange d'expérience entre des profils féminins différents. Cette rencontre entre femmes entrepreneurs et les étudiantes avait pour thème, " Les femmes et les métiers du numérique ". Le pourcentage de femmes présentes dans le secteur du numérique est faible sur le continent africain. Elles représentent environ 12% dans ce secteur. Toute chose qui a motivé ces deux professionnelles à venir partager leurs différentes expériences.

L'objectif de cette rencontre était aussi d'orienter les jeunes femmes étudiantes à être carriéristes et à booster leurs métiers par rapport à au numérique et par rapport à ce qu'elles aiment faire, ce qu'elles ont appris à l'école comme nous l'a fait savoir, Dr. Sophie Aboughe Angone, Directrice générale de l'IPHAMETRA.

Elles sont toutes les deux parties de leurs expériences professionnelles pour expliquer aux jeunes femmes comment on peut aimer le travail qu'on fait et le faire avec beaucoup de respect. Respecter les textes en n'oubliant pas le côté humain. Respecter l'humain et voir comment est-ce possible que certaines pourraient regarder si elles pouvaient avoir un intérêt pour les métiers du numérique.

Et selon, Nadine Patricia Anguille, Directrice générale de l' Agence nationale de Formation et d'Enseignement professionnelle, les jeunes femmes intéressées par les métiers du numérique pourraient pour y parvenir, " suivre des formations professionnalisantes, soit se rapprocher des personnes ayant de l'expérience."

" La conférence de ce matin était géniale parce que nous avons vu l'exemple de deux femmes qui se sont surpassées là où les hommes ont échoué. Cela m'inspire, ce sont des exemples de force, d'ambition. Cela m'inspire demain, j'ai envie d'être comme elles." s'est exprimée Bella Kaer Boukandou, une des participantes.