Soudan: Célébrations de la Journée internationale de la femme

Khartoum — Le Centre de partenariat volontaire a organisé une cérémonie au Palais de la jeunesse et des enfants à Omdurman, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, en l'honneur du Directeur générale de la jeunesse au Conseil supérieur de la jeunesse et des sports, l'État de Khartoum,Dr Saleh Ahmed Al-Habo, chef du Centre de partenariat volontaire, Hisham Nasser, et un certain nombre de dirigeants d'organisations de la société civile et des formatrices dans le domaine du bénévolat.

Pour sa part Dr. Al-Habo, a félicité les femmes soudanaises à l'occasion de la Journée internationale de la femme, Saluant la partenariat entre le Conseil de la jeunesse et des sports et le Centre de partenariat volontaire, appréciant les efforts des organisations de la société civile dans l'État de Khartoum et leur rôle pionnier dans le développement communautaire.

À la fin du programme, un certain nombre de femmes dirigeantes et d'organisations ont reçu des certificats d'appréciation.