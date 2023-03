Soudan: Éloge internationale des efforts du gouvernement pour renforcer et protéger les droits de l'homme

Khartoum — Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a salué lors à sa 52ème session, qui s'est tenue à Genève du 27 février au 5 mars 2023, les efforts déployés par le gouvernement du Soudan pour le développement et la protection de droits humains.

Le président du département des droits de l'homme et du droit international humanitaire au ministère de la Justice et rapporteur du mécanisme national des droits de l'homme, Guma'a Al-Wakeel, a déclaré à la SUNA que le Soudan a participé à la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies avec un délégation de haut niveau dirigée par le ministre de la Justice par intérim, Mohamed Saeed Al-Hillu, décrivant la 52e session du conseil a été généralement caractérisée par l'objectivité, la franchise et le traitement positif des questions relatives aux droits de l'homme au Soudan

Al-Wakeel a souligné que les déclarations faites par le Haut-Commissaire aux droits de l'homme et l'Expert indépendant, Radhouane Noicer, qui est récemment rendus au Soudan, dans lesquelles ils ont exprimé leur louange pour les efforts déployés par le gouvernement soudanais dans ce domaine en tant que force indication de l'amélioration de la situation des droits de l'homme au Soudan

Il a déclaré que les participants ont exprimé leur satisfaction quant au processus politique en cours au Soudan, qui pourrait conduire à un accord final et à la formation d'un gouvernement de transition qui conduirait le pays à des élections libres et équitables, ainsi que la volonté du gouvernement de lever les immunités des auteurs de crimes et de les renvoyer devant le pouvoir judiciaire.

Al-Wakeel a exprimé son espoir d'élaborer un plan national global dans le domaine des droits de l'homme qui sortirait le Soudan du point des procédures spéciales liées à l'observation de l'ONU sur ce dossier.