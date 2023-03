Soudan: Le ministère des Affaires étrangères salue la déclaration conjointe tripartite à Pékin

Khartoum — Le ministère des Affaires étrangères a salué la déclaration tripartite conjointe publiée, vendredi à Pékin par les représentants des gouvernements de l'Arabie saoudite, de la République islamique d'Iran et de la République populaire de la Chine concernant la reprise et le rétablissement du relations entre Riyad et Téhéran.

Dans un communiqué publié, le ministère des Affaires étrangères a salué les efforts diplomatiques et l'adoption du principe du dialogue direct entre les deux pays et la consolidation des concepts de bon voisinage, et a hautement apprécié les efforts sincères des pays de médiation, dirigés par la République populaire de la Chine, qui a contribué à trouver un terrain d'entente et à rapprocher les points de vue entre les deux pays et à donner la priorité aux intérêts communs, ce qui reflétera inévitablement ses effets positifs sur la situation régionale globale actuelle et future.