Mali: Ligue 1 - Hamari Traoré et le mauvais visage du Stade Rennais

De retour de blessure, Hamari Traoré a retrouvé une équipe de Rennes pas très inspirée ces derniers temps.

Entré à la 74e minute du match contre Auxerre samedi, le défenseur malien a vu son équipe limiter la casse en ramenant un point de son déplacement.

" Je suis d'accord avec le coach, franchement on n'a pas montré une bonne attitude, on avait le ballon mais sans être dangereux. Il n'y a pas d'intensité, on joue à la ba-balle. On ne peut pas gagner un match de Ligue 1 comme ça. Ils ont fait un bon bloc et ont été plus dangereux que nous, il faut qu'on se remette vite en question et qu'on aille vers l'avant. (...) Il faut qu'on fasse beaucoup plus si on veut retrouver l'Europe ", a pesté le latéral droit au micro de Prime Video.