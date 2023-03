Madagascar: Télécommunications - Telma dénonce l'utilisation illicite de ses marques

Ces derniers temps, Telma a été associée à des publications sur les réseaux sociaux avec des contenus qui ne sont pas forcément dans le cadre des valeurs citoyennes défendues par l'entreprise. Face à ces actes qui peuvent lui être dommageables, Telma dénonce ce qu'elle appelle une utilisation illicite de ses marques. Dans un communiqué publié, hier " Telma tient à rappeler que toute utilisation illicite et non autorisée de ses marques, noms commerciaux, et logos, notamment à travers les réseaux sociaux, sont passibles de poursuites judiciaires ". Une manière de faire entendre également qu'en sa qualité d'opérateur en télécommunications, et dans le cadre de ses activités, " Telma se veut être neutre de toute idéologie politique, religieuse, ethnique et autres, et oeuvre pour connecter tous les Malgaches à travers le pays, avec des offres, services et produits toujours plus innovants ".