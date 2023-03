Gabon: Un séminaire de formation pour les agents de la Direction générale des travaux topographiques et du cadastre

Sous l'initiative du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, l'Ecole nationale du cadastre et des sciences géographiques (ENCSG) a organisé un séminaire de formation qui a eu lieu du 06 au 11 mars 2023 au sein de l'établissement, sis aux Trois Quartiers, dans le premier arrondissement de la commune de Libreville. Ledit séminaire, sous le thème : "Projecteur - Dessinateur VRD & GNSS", s'est déroulé sous la supervision de Sylvain Ndounga M'biaka, Directeur Général de l'établissement.

Les agents du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme étaient nombreux à prendre part à session de formation. La majorité était constitué des agents de la Direction générale des travaux topographiques et du cadastre . Le séminaire de formation a été initié par les plus hautes autorités du ministère, en tête desquelles, Olivier Nang Ekomiye, ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, qui depuis un certain moment, ne cesse de donner des outils nécessaires pour booster l'administration. Ce dernier a souligné l'importance des formations, qui pour lui, "révèle l'aptitude et le terrain révèle la compétence".

Ces agents de la Direction générale des travaux topographiques et du Cadastre ont apprécié ce séminaire de formation à sa juste valeur . Ils estiment d'ailleurs que ce genre d'exercice devra se faire pour, non seulement réactualiser les connaissances, mais aussi pour en ajouter. "Nous sommes heureux de nous retrouver dans ces lieux du donner et du recevoir. A travers ce séminaire, nous renouvelons nos connaissances et apprenons davantage. C'est un plus, une plue-value pour chacun de nous ici. Les connaissances acquises, nous allons les partager avec nos collègues qui n'ont pas pu prendre part à ce rendez-vous du donner et du recevoir" témoigne un des séminaristes

Le Thème du séminaire "projecteur - dessinateur VRD & GNSS" a profité aux séminaristes. Ils disent avoir bien appréhendé le contenu des différentes notions nouvelles et promettent de partager les connaissances apprises aux autres.