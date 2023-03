Congo-Brazzaville: Journée internationale des droits des femmes - Ideso et Smile Africa sensibilisent à l'égalité entre les sexes

En léger décalage des festivités du 8 mars, l'association Initiative développement et solidarité (Ideso) et l'Organisation non gouvernementale (ONG) internationale Smile Africa ont organisé, le 11 mars à Paris, une rencontre sur le thème "À la découverte des femmes qui agissent ici et là-bas".

L'association Ideso et sa consoeur Smile Africa ont opté pour célébrer la Journée des droits des femmes en début du week-end afin de permettre aux membres, sympathisants et autres personnalités de vivre plus largement une sensibilisation accrue et d'aborder sérieusement la façon de se mobiliser afin d'obtenir les droits des femmes et l'égalité entre les filles et les garçons.

Alors que les Nations unies ont donné leur directive pour "L'innovation, le changement technologique et l'éducation à l'ère du numérique pour réaliser l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles", la rencontre à la Maison des associations, au 22 rue Deparcieux, Paris quatorzième, a plutôt permis de faire découvrir les différentes méthodes des femmes qui mènent des actions solidaires en France et en Afrique. Ideso et Smile Africa ont également saisi cette occasion pour condamner les conflits, guerres et toutes les formes de violence qui sévissent sur le continent africain, mettant en permanence les femmes dans une situation constante d'insécurité.

Marie-France Edzoutsa-N'Dion, vice-présidente de l'Ideso, a expliqué que face aux stéréotypes et autres modèles de comportement menant à la construction de la discrimination sexiste, son association agit en sensibilisant et en formant afin d'obtenir la constitution d'une culture de l'égalité et du respect mutuel. De ce fait, Ideso, association panafricaine, participe à améliorer les conditions de vie des enfants dans une plus grande joie de vivre en menant plusieurs actions en faveur des jeunes de l'orphelinat Blessing au Togo. L'association s'engage à renforcer les compétences des travailleurs sociaux et animateurs évoluant dans les associations partenaires, toujours au Togo.

Dans cet orphelinat situé à Hahotoe, à environ 45 km de Lomé, l'objectif est de venir au secours des enfants démunis en errance dans la localité. Tout en assurant leur hébergement, leur sécurité et leur scolarité, l'association les sensibilise aux questions du genre.

En France, Ideso oeuvre à l'amélioration de la situation des femmes sans domicile fixe en leur assurant une forme de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Autant d'actions en vue de la réalisation des droits des femmes pour créer un environnement où " la lutte quotidienne permettra le progrès menant sur la voie de l'égalité des sexes ", espère-t-elle.

Combattre le réchauffement climatique

Pour Ettien Koffi Sylvie, présidente de l'ONG Smile Africa, les actions en faveur du droit de la femme nécessitent également de lutter contre le réchauffement climatique, car les études sur les méfaits du climat démontrent qu'ils favorisent le renforcement des inégalités de genre. Il est établi qu'au fur et à mesure que les effets du dérèglement climatique se font sentir à travers le monde, les droits et les conditions de vie des femmes ne cessent de reculer.

À propos de ce recul manifeste constaté, le Dr David Katalay s'est insurgé face à la vulnérabilité croissante des femmes dans l'Est de la République démocratique du Congo. Dans ce pays en proie à la guerre de voisinage, les femmes sont victimes de plus d'exactions que les hommes; la moindre attaque les contraint à subir des scènes de violence indescriptibles.

Après les exposés, les participants ont procédé à des échanges, déplorant avec véhémence l'aggravation des inégalités fondées à la fois sur le manque de solidarité entre Africains, sur les méfaits du changement climatique et sur la division sexuée du travail.

Au-delà de la célébration du 8 mars, les deux structures demeurent pleinement déterminées à veiller à la mise en oeuvre de leurs projets sur les questions concernant les femmes, en France et en Afrique.