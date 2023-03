Ile Maurice: Achat des actions d'Afrasia Bank - Une mesure d'injonction émise contre un groupe de Ghanéens

Un actionnaire d'AfrAsia Bank et son épouse ont déjoué les plans d'achat de 74,48 % des actions de cette banque. Ils ont porté la transaction devant une juge, siégeant en référé, pour interdire la vente de ces actions à un groupe de Ghanéens d'AFG Holding.

Après avoir parcouru les documents déposés par cet actionnaire, la juge a émis, hier, une mesure d'injonction contre AFG Holding, lui interdisant d'aller de l'avant avec son projet d'achat de 74,48 % des actions d'AfrAsia Bank. L'affaire a été renvoyée au 27 mars. Selon nos renseignements, la valeur de cette transaction s'élèverait à environ 6 à 7 milliards de roupies. Dans un communiqué émis le 29 décembre 2022, le board d'AfrAsia Bank avait informé ses actionnaires et le public en général qu'AFG Holding (AFG) avait signé un accord avec la National Bank du Canada et des actionnaires minoritaires pour acquérir 74,48 % des actions d'AfrAsia.

AFG est la holding financière d'Atlantic Group, opérant dans les secteurs banking, insurance, industrial and telecommunications depuis plus de 40 ans. Selon le communiqué, cette transaction n'aura aucun impact sur les opérations d'AfrAsia Bank qui sera soutenue par son conseil d'administration et son équipe de gestion. Le communiqué indique aussi que cette transaction "will enable the Bank to consolidate its development by stengthening" ses activités bancaires en Afrique et "expanding its range of financial services including trade finance".