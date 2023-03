Soudan: Atelier sur la justice transitionnelle souligne l'indépendance des institutions judiciaires

Khartoum — L'atelier sur les questions de justice transitionnelle pour la région centrale du Soudan - État de Khartoum, État du Nil Blanc et État de Gezira - organisé par l'Alliance civile pour la justice transitionnelle en coopération avec le Mécanisme trilatéral, a souligné l'importance de l'indépendance des institutions judiciaires pour réaliser la transition démocratique désirée

Dr. Mohamed Abdelsalam, a présenté un papier sur l'expérience internationale en matière de litiges et de réparations, dans lequel il a dit que la réforme constitutionnelle et institutionnelle nécessite une pleine indépendance, indiquant que le Soudan a besoin d'institutions judiciaires indépendantes pour réaliser la justice.

Pour sa part, la représentante du mécanisme trilatéral, Mme Priscilla Hayner, a souligné l'importance du soutien continu du mécanisme trilatéral aux causes de la justice et de la transition démocratique, notant qu'un défi majeur rencontre les Soudanais dans le cas de la transition vers l'État civil et la réalisation de la justice pour les victimes de conflits.

Par ailleurs, Tahani Abbas, qui a présenté un papier sur les violations des genres et les questions de justice transitionnelle, a dit que les femmes Soudanaises payaient la facture des guerres et de toutes les injustices, soulignant que le papier a souligné l'importance de l'intégration des femmes dans les questions de paix et de transition.