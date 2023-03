Madagascar: Art contemporain - ' Bemiray ', le monde libéré de Taka Andrianavalona

L'exposition " Bemiray " de Taka Andrianavalona est disponible à l'Isart Galerie Ampasanimalo, devenu quelque peu provençale ces derniers temps, depuis vendredi.

A ses débuts, Taka, peintre moderne dont les oeuvres sont exposées depuis le 10 mars à l'Isart Galerie Ampasanimalo, laissait penser à un tigre dans une boutique de porcelaine. Dont l'agilité et la maîtrise des mouvements pouvaient le faire sortir de ce trou fragile, sans briser un seul objet. A travers ces peintures se mêlaient alors puissance et souplesse. Fulgurance maîtrisée et gestes posés et assumés. Pour son exposition, " Bemiray ", où il se livre à son public, et peut-être à lui-même, ces qualités retraduites dans l'esthétique de la peinture semblent avoir été laissées de côté.

Pour introspection, la mère pourrait être un bon point de départ. " Mama ", c'est un des tableaux présents dans cette installation. Regard sévère et lignes faciales fatiguées, peu rassurants mais questionneurs, des lignes horizontales épaisses en bleu, orange, rouge... Le temps et ses gammes semblent avoir peu d'emprise sur cette posture matriarcale rigoureuse. La mère, le repère dénué de temps et d'espace. C'est que le bonhomme affirme le politique de la chose, sur " Lettre à la République ".

S'y retrouvent pêle-mêle des écritures " Hasina ", " Salama ", " Street ", " Aina ", " Fianakaviana " et d'autres, des formes humaines et des couleurs en graffiti. La transition des techniques, sans doute la qualité ultime de Taka, répond aussi de l'importance de l'âme du tableau. Comme le jour, les semaines, les mois et les années, tombent un à un comme les feuilles, l'artiste a titré une de ses oeuvres, " Feuilles Âges ". Difficile de ne pas faire la jonction. Là, l'on remarque la domination du pochoir. Il semble passer de chambre en chambre.

Si ce n'est qu'il s'est créé sa chambre à lui tout seul. Parce que Taka a la réputation de sortir du carcan de l'exactitude conceptuelle. Avec des définitions qui, quand elles sont prises au sérieux, sont difficiles à situer dans les courants temporels de l'art moderne. Du coup, être électron libre permet de " voyager dans le temps ". D'être libre dans la manifestation de ses inspirations et surtout de pouvoir s'affirmer en tant que lui-même dans " Bemiray ". L'exposition est composée de plus d'une quinzaine de tableaux.