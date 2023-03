Madagascar: Royal Chapel - Des PPN et la bonne parole pour les plus démunis

" Allez par tout le monde, et prêchez l'évangile à toute la création ". Fort de ce verset tiré de la Bible de Marc 16:15, la Royal Chapel dirigée par le prophète Elisha Owusu s'est rendue, samedi, à Anosizato non seulement pour prêcher la bonne parole, mais aussi pour distribuer des PPN, des vêtements et des fournitures scolaires aux familles nécessiteuses. " Ce sont les fokontany qui nous ont fourni la liste des personnes qui sont dans le besoin ", a fait savoir le dirigeant de cette association cultuelle. Plus communément appelée secte.

Liberté de religion

" Contrairement à d'autres, Royal Chapel ne critique pas les autres Églises ", a-t-il tenu à souligner. En se référant tacitement à la liberté de religion consacrée par la Constitution. " La vie de chrétien est un choix ", prêche-t-il. Avant d'ajouter que " ces dons destinés aux pauvres sont le fruit des dîmes et oboles des fidèles ". Et ce, à l'image du Christ qui " s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté ". C'est dans cet esprit que Royal Chapel va poursuivre sa croisade et ses dons tous les 15 jours, dans d'autres fokontany.