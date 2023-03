Madagascar: Pratiques frauduleuses - La compagnie Ogon-Asu exclue par la BAD pour 15 mois

Le Groupe de la BAD (Banque africaine de développement) affiche son intolérance face aux pratiques frauduleuses et obstructives.

La semaine dernière, ce sont la société Ogon-Asu Company Limited et son gérant William Tuku Ogon que l'institution financière a pointés du doigt. Une publication a été faite après une enquête menée par le Bureau de l'intégrité et de la lutte contre la corruption de la BAD. " Ce 9 mars 2023, le Groupe de la BAD annonce l'exclusion, pour une durée de quinze mois, à compter du 24 février 2023, de la société Ogon-Asu Company Limited et de son directeur général, William Tuku Ogon pour pratiques frauduleuses et obstructives. La société Ogon-Asu Company Ltd. est une entreprise de construction enregistrée en République fédérale du Nigeria ", a communiqué l'institution.

D'après les informations, ces pratiques frauduleuses ont été entreprises lors d'un appel d'offres pour la fourniture d'équipements et la construction de balances de charge à l'essieu/stations de pesage le long de la route Enugu-Abakaliki-Mbok (Ogoja Junction) - Ikom-Mfum au Nigeria, une composante du programme de facilitation du transport sur le corridor routier Bamenda-Mamfe-Ekok/Mfum-Abakaliki-Enugu au Cameroun et au Nigeria. L'enquête a, en outre, établi que le directeur général de la société, William Tuku Ogon s'était livré à une pratique d'obstruction au cours de l'enquête.

Intégrité

A noter que le programme de facilitation des transports pour le corridor routier Bamenda-Mamfe-Ekok/Mfum-Abakaliki-Enugu devrait accroître les échanges et renforcer la coopération entre les pays des États de l'Afrique centrale et ceux de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en général, et entre le Cameroun et le Nigeria, en particulier. Durant les 15 mois de la période d'exclusion, Ogon-Asu Company Ltd., ses filiales et William Tuku Ogon ne seront pas habilités à participer aux opérations et activités financées par le Groupe de la BAD.

À l'expiration de la période d'exclusion, Ogon-Asu Company Ltd., ses filiales et William Tuku Ogon ne pourront à nouveau être éligibles à participer aux opérations et activités financées par le Groupe de la BAD qu'à la condition d'avoir mis en oeuvre un programme de conformité à l'intégrité conforme aux directives de l'institution. A noter que plusieurs entreprises ont déjà été exclues par la BAD, à cause de pratiques frauduleuses de ce genre. Bien que les sanctions soient exemplaires, ces mauvaises pratiques se poursuivent.