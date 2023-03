Madagascar: Agriculture - Les riziculteurs de Ranomafana Est sont conquis par le sulfate d'ammonium

Le projet présidentiel de vulgarisation du sulfate d'ammonium avance à grand pas. Le produit est plutôt apprécié par les paysans qui s'attendent à une nette amélioration de leur rendement rizicole.

Des paysans qui sont d'autant plus motivés grâce à des formations que leur octroie le projet PAPRIZ.

Efficacité

Non. L'utilisation du sulfate d'ammonium n'entraîne pas une dégradation du sol. Joseph Lahady la soixantaine, président d'une association paysanne de Ranomafana Est n'hésite pas à attester l'efficacité de ce fertilisant chimique qui a fait récemment l'objet d'une vaste campagne lancée par le président de la République, Andry Rajoelina, en vue d'une distribution massive sur le territoire national. " Il suffit juste de mettre la bonne dose " précise le paysan qui a, à son actif des dizaines d'année de métier dans le domaine de la riziculture dans la commune rurale de Ranomafana Est. Appliquer la bonne dose d'engrais enrichi en sulfate d'ammonium est justement l'objet de la formation dont Lahady Joseph et quelques paysans de Ranomafana Est ont bénéficié, jeudi dernier, dans la tranompokonolona de cette commune. La formation octroyée par des techniciens du PAPRIZ fait partie d'une série réalisée par le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, en partenariat avec la coopération japonaise JICA.

Cinq tonnes à l'hectare

A Ranomafana Est, ils sont 140 ménages exploitant environ 260 ha de rizière à opérer dans la riziculture et à bénéficier de l'appui du projet PAPRIZ. Avec des résultats qui ne cessent visiblement pas de s'améliorer en termes de rendement. En fait, l'utilisation de l'engrais chimique comme l'urée et le NPK n'est pas une nouveauté pour ces paysans. Mais jusqu'ici le rendement est plutôt moyen car ne dépassant pas les 2 tonnes à l'hectare. D'après Emmanuel Armand Rakotoarison, un formateur de PAPRIZ, la donne est appelée à changer en mieux puisque le rendement pourrait atteindre jusqu'à 5 tonnes à l'hectare en utilisant le sulfate d'ammonium qui est en fait mélangé avec de l'engrais organique. Les effets bénéfiques sont d'autant plus importants quand on sait que grâce au projet présidentiel de vulgarisation du sulfate d'ammonium les coûts de production vont diminuer. En effet, le prix du kilo de sulfate d'ammonium est seulement de 1 500 ariary. Par ailleurs, des efforts seront menés pour une meilleure disponibilité du sulfate d'ammonium.