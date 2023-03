Madagascar: Camp de basket - 23 jeunes encadrés par des experts malgaches

Ils ont formé la première promotion du camp de basket de perfectionnement. 23 jeunes basketteurs ont pu avoir quatre jours de perfectionnement intenses la semaine dernière à Alakamisy Ambohidratrimo.

Les futurs présélectionnés des Ankoay ont terminé un premier camp de basket de perfectionnement à l'Oceanis Park Alakamisy Ambohidratrimo. Ils étaient 23 basketteurs U17 issus de différents clubs à avoir suivi ce stage en pleine nature, au coeur d'un domaine de 5 hectares pendant quatre jours. Il s'agit d'une initiative de " Event'nao " en collaboration avec les clubs de basket. Les participants ont eu la chance d'avoir été supervisés en permanence par des grands coachs, en l'occurrence Bayard Razafindralambo, coach de Dream Team, et non moins sélectionneur des Ankoay filles U18 ; de Ndranto Rakotonanahary de Mb2all ; et de Francky Rajhonson, président du Conseil des Entraîneurs de la Fédération (CEBB). Pendant quatre jours, ces jeunes ont vécu quasiment la culture américaine du basketball.

L'organisateur leur a proposé un camp innovant pour sortir de leur zone de confort, et ainsi les pousser à dépasser leur limite. Ils se sont familiarisés avec le ballon orange 6 heures par jour. " Ce camp m'a aidé à évoluer tant sur le plan physique, sur le plan technique et les dribbles. J'ai vécu une expérience unique. Je souhaite qu'il y ait encore plein d'occasions comme celle-ci à l'avenir ", a noté Rajobson Ny Tiana Allan, joueur de Dream Team. Le camp est un excellent moyen de progresser dans une discipline, et durant lequel les stagiaires peuvent vivre leur passion autant qu'ils le souhaitent. Mis à part l'encadrement technique, ils ont pu profiter des autres activités comme la nage, le baby-foot et des balades en quad. Une ambiance conviviale a régné entre ces jeunes.

" Le camp est une formule incontournable dans les pays développés. C'est une manière d'évolution plus rapide mais efficace pour la maîtrise et le perfectionnement des joueurs dans toutes les disciplines. Les résultats sont palpables à travers les aspects techniques, physiques et mentaux qu'on a pu travailler ensemble. On espère que parmi les 23 joueurs de cette première promotion, trois ou quatre seront sélectionnés dans l'équipe nationale ", a expliqué le coach Bayard. Oceanis Park peut accueillir plusieurs disciplines, que ce soit le basket-ball, le beach volley, la pétanque et la natation en termes de regroupement, ou la mise au vert.