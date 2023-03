Madagascar: Andry Rajoelina vs Siteny Randrianasoloniaiko - Combat à distance entre deux adversaires potentiels

Le président en exercice et le député élu à Toliara I s'entraînent en parcourant le pays dans la perspective de la prochaine course à la magistrature suprême.

Dans le Sud-Ouest, Andry Rajoelina, le tenant du titre. Un look à la Tom Cruise, prêt à se rendre au combat comme Maverick dans Top Gun qui ne craint pas l'adversaire.

Tout à l'Est, Siteny Randrianasoloniaiko, un challenger de la trempe de Teddy Riner, dont les muscles lui valent le surnom de " Be Hozatse ".

Leur dénominateur commun, c'est d'être tous les deux, des candidats potentiels à la présidentielle de 2023, quand bien même ni l'un ni l'autre ne se serait encore déclaré jusqu'ici. En attendant, ils vont par monts et par vaux pour mener une campagne avant la lettre qui n'est pas réglementée par la loi portant régime général des élections et des référendums.

Le premier sous couvert de tournées présidentielles. Et le second, à travers un périple baptisé " Mihava Tour " pour aller à l'écoute du peuple. Andry Rajoelina était à Toliara durant le week-end avant de se rendre à Morombe aujourd'hui. Tandis que Siteny Randrianasoloniaiko s'est déplacé à Fénérive-Est samedi avant de jeter l'ancre dans le Grand Port de Toamasina où il a reçu beaucoup de gens hier. Après une escale à Tana, il fera cap sur Tsiroanomandidy dans quelques jours. Un véritable combat à distance entre deux adversaires qui sont issus d'une même couleur politique, le orange pour le karateka mais qui a mué en jaune pour le judoka.

Toliara

Popularité intacte pour Andry Rajoelina

Lors de la dernière élection présidentielle en 2018, le président Andry Rajoelina a obtenu 495 310 voix (68,44%) contre 31,56% pour son rival Marc Ravalomanana au niveau de la Province de Toliara. Dans le District de Toliara I, il a obtenu 23 561 voix (84,55%) et 31 999 voix (88,36%) à Toliara II. À l'allure où vont les choses, le porte-fanion du Tanora malaGasy Vonona est en bonne voie pour rééditer son exploit de 2018 au niveau de la Région Atsimo Andrefana. En effet, la popularité d'Andry Rajoelina auprès de la population de Toliara semble intacte. En déplacement dans cette partie Sud-Ouest de la Grande île depuis samedi, le Chef de l'Etat a réussi une véritable démonstration de popularité et semble avoir réussi à faire démentir ses détracteurs qui ont martelé qu'il est la personnalité la plus détestée par la population de Toliara.

Certains ont même véhiculé que les Tuléarois l'attendent de pieds fermes et seraient prêts à le caillasser s'il s'y rendait. Ce qui n'a pas été le cas. Au contraire, la population de la Région Atsimo Andrefana a réservé un accueil chaleureux à Andry Rajoelina. Dès son arrivée à l'aéroport samedi, il a été accueilli par une foule en liesse et hier matin, le Kianja Maître Kira d'Andaboly était plein à craquer pour accueillir le couple présidentiel qui y effectuait une action sociale au profit, non seulement des sinistrés mais aussi de toutes les familles nécessiteuses de Toliara. Lors de cette occasion, le tout Toliara a exprimé son soutien à Zandry kely.

A l'image du représentant des Olobe, ainsi que les élus de l'Atsimo Andrefana qui semblent adoubé le TGV et réclament sa candidature pour un second mandat. Le représentant des Raiamandreny a même lancé une pique à l'encontre des politiciens natifs de Toliara qui, selon lui, ont brillé par leur absence et ne se sont pas rendus au chevet de la population qui a subi de plein fouet les dégâts causés par le cyclone Freddy. " Il y a les vrais amis et ceux qui font semblant de l'être. Votre présence ici, à nos côtés en ce moment difficile prouve que vous êtes un ami fidèle et sincère envers nous et nous souhaiterions que cette amitié se poursuive et perdure ", a soutenu ce Raiamandreny. Quant à lui, le sénateur Victor Tsiebo Mahaleo a martelé que Toliara ne connaît qu'Andry Rajoelina et les Tuléarois resteront fidèles à lui.

Actions sociales

" C'est dans les moments difficiles qu'on reconnait les vrais amis ", a martelé le Chef de l'Etat à chaque étape de sa visite qui ne prendra fin que ce jour. Une visite axée sur des actions sociales. Samedi dernier, le couple présidentiel a inauguré sa visite dans l'Atsimo Andrefana par la distribution de repas chauds au profit des 900 sinistrés hébergés au lycée Antaninarenina. Hier, tous ceux qui étaient présents au Stade d'Andaboly ont eu droit à des dons de sacs de riz et d'autres produits de premières nécessités. Andry et Mialy Rajoelina ont également distribué des kits solaires pour la population locale, des motos pour tous les maires, et une ambulance de chaque pour les districts de Toliara I et II, Morombe, Beroroha et Ampanihy. En collaboration avec la Banque mondiale, l'Etat malgache poursuivra également la distribution d'aides financières pour les familles nécessiteuses, dans le cadre du projet Miavotse.

Infrastructures

" Andry Rajoelina est un président bâtisseur qui aime son peuple et qui bâtit et construit pour son peuple ", a déclaré le président Andry Rajoelina qui, durant ce déplacement à Toliara, a lancé une pique à l'encontre de ses détracteurs qui l'accusent de trop se concentrer sur la construction d'infrastructures au détriment du social. " De nombreuses infrastructures ont déjà été réalisées et nous devons terminer les projets en cours ", a-t-il déclaré. Et de citer au passage les différents projets réalisés dans l'Atsimo Andrefana, entre autres, les CSB, les EPP et lycées, les ruelles à Ampasikidy, Tsimenatse, Besakoa et Anketrake, le gymnase de Toliara, d'Ampanihy et de Sakaraha dont les travaux sont en cours. Lors d'une rencontre inopinée avec les habitants de Mangily, le couple présidentiel a offert des matériels pour les sportifs locaux. Par ailleurs, les associations de femmes de ce quartier vont aussi bénéficier de formations et d'appuis en matériels. Ce jour, le couple présidentiel est attendu à Morombe où des actions sociales sont encore prévues. Le Chef de l'Etat clôturera ce déplacement dans l'Atsimo Andrefana cet après-midi par une campagne de distribution de jouets au Stade d'Andaboly.

Davis R

Fénérive Est

Siteny Randrianasoloniaiko entouré par des députés

Chaque déplacement est marqué par de nouvelles alliances. A Fénérive-Est, Siteny Randrianasoloniaiko a pu compter sur des élus de la Chambre basse.

" La solidarité nationale et le " fihavanana malagasy " sont en danger ", a regretté le député de Toleara 1, Siteny Randrianasoloniaiko. En effet, en déplacement à Fénérive-Est, dans le cadre du " Mihava Tour "ou " Mihaino Anareo Vahoaka ", ce samedi, l'enfant de Tsianengeha a, une fois encore, montré que de plus en plus d'élus de la chambre basse rejoignent son camp. Le député Edizara de Vohémar, le député Djaosera d'Analalava, le député Jean Jacques Rabenirina de Betioky ou encore le député Mohamad Ahamad de Fénérive-Est, ont été ainsi vus aux côtés du député de Toleara 1. Faut-il rappeler que lors de son déplacement à Ikongo, le 8 mars dernier, Siteny Randrianasoloniaiko était accompagné par les députés Jean Brunelle Razafitsiandraofa et Jean Eugène Voninahitsy. A Fénérive-Est comme à Ikongo, Be Hozatse est entouré par des poids lourds de la politique, des députés qui sont des représentants publics.

Démocratie

La " vague jaune " fait trembler. La décision des autorités de ces dernières semaines ne cessent d'étonner les observateurs. Des meetings politiques interdits, ou encore l'interdiction de célébrer la Journée internationale des droits des femmes en dehors de la date du 8 mars, autant de mesures qui ne font que nourrir les incompréhensions. " La démocratie est morte et enterrée à Ampasimbe, Fénérive Est ", a, d'ailleurs, indiqué Mohamad Ahmad, ce vendredi après que le préfet de la ville ait interdit le député de faire un compte rendu auprès de la population. Notons que Mohamad Ahmad est parmi les députés qui ont choisi de soutenir Siteny Randrianasoloniaiko. On avance même que le régime craint fort un remake de ce qui s'est passé à Ikongo ce mardi. Ainsi, faute d'une autorisation en plein air, le " Mihava Tour " de ce samedi s'est tenu dans une salle.

Solutions

Malgré ces péripéties, le député Siteny a pu s'entretenir avec la population. " Toutes les filières de production (vanille, girofle, litchi...) se sont appauvries du fait de l'exploitation des produits d'exportation par quelques individus ; les routes sont complètement endommagées ; l'insécurité règne ; l'éducation et la santé publique sont attaquées ; la corruption sévit dans les secteurs fonciers, des transports, de la pêche et de la justice ", se font, ainsi, entendre les intervenants tout en déplorant que Fénérive Est est délaissé depuis des années. De son côté, Siteny Randrianasoloniaiko se félicite de cette tournée afin de voir de près la situation et d'apporter les solutions appropriées. " La mise en place d'une décentralisation réelle est capitale afin que chaque région puisse se développer ", a-t-il indiqué avant d'insister sur l'importance du respect de la Constitution.

Candidature

Secret de polichinelle ! Seul l'avenir le dira. Toutefois, la candidature de Siteny Randrianasoloniaiko était déjà sur toutes les bouches ce samedi. Des souhaits qui seront probablement exhaussés dans 60 jours si on s'en tient à sa déclaration à Ikongo. En attendant, le député de Toleara 1 est attendu dans la région Analamanga ce jour, avant de se rendre dans la capitale de la région Atsinanana ce 14 mars. Occasions de connaître les autres élus qui choisiront de grossir le rang des " tee-shirts jaunes ".