Madagascar: Premières escarmouches dans l'arène électorale

A huit mois des élections présidentielles, le paysage politique commence à s'éclaircir.

On voit que les candidats potentiels commencent à prendre leurs marques. Le chef de l'État, et ce n'est un secret pour personne, est bien décidé à rempiler et il est déjà en précampagne. Ses adversaires potentiels se préparent, eux aussi, à entrer dans l'arène électorale. Mais c'est Siteny Randrianasoloniaiko qui s'y lance véritablement et tient un discours très offensif contre le pouvoir. Le ton est en train de se durcir et les échanges vont être particulièrement animés dans les semaines, voire dans les mois à venir.

Le président de la République, sous couvert de déplacements officiels, est bel et bien entré en campagne. Il multiplie les phrases choc et reste adepte des grands rassemblements populaires. Il s'est rassuré lors de son voyage dans le Sud en voyant la foule qui était présente. On ne sait cependant pas s'il s'agit d'une sympathie spontanée ou d'un phénomène de curiosité, mais il peut se dire qu'il a toujours des partisans à Toliara. L'un de ses adversaires déclarés, Siteny Randrianasoloniaiko, a entamé sa tournée dans les régions et il se lance à fond dans sa campagne d'explications. Son ton est extrêmement incisif quand il parle des actions du pouvoir. Il est d'autant plus à l'aise dans ses critiques qu'il peut bien argumenter sur les insuffisances supposées du régime.

L'un de ses chevaux de bataille est cette centralisation excessive qui étouffe les régions. Lorsqu'il en parle, il déchaîne l'enthousiasme de l'assistance. Même s'il ne veut pas encore confirmer sa candidature, il se comporte comme s'il était déjà en campagne. Les autres candidats potentiels se préparent activement, mais ils ne veulent pas se dévoiler trop tôt. Hery Rajaonarimampianina, Marc Ravalomanana ou Hajo Andrianainarivelo attendent le moment opportun pour se lancer dans cette bataille électorale.