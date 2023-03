Madagascar: Education - Réinvention de l'apprentissage grâce au numérique

Pour permettre aux élèves malgaches de combler leurs lacunes d'apprentissage, suspendu en raison de la pandémie et des intempéries, quinze collèges publics seront dotés d'une connexion internet tout en assurant un accès gratuit à la bibliothèque numérique du ministère de l'Education nationale.

Vers l'intégration de l'apprentissage numérique au programme de base de services essentiels pour les élèves à Madagascar. Dans le cadre de l'initiative mondiale lancée par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) en 2020 " réinventer l'éducation ", 14 000 collégiens issus de 15 établissements publics des régions Anosy , Boeny et Atsimo-Andrefana vont bénéficier d'un accès à l'apprentissage numérique. C'est le fruit d'un partenariat tripartite entre l'UNICEF, Airtel Madagascar et le ministère de l'Education nationale (MEN). Le coup d'envoi a été donné samedi dernier au CEG Charles Renel, Mahajanga dans la région Boeny. Désormais, le collège est doté d'une connexion internet et les élèves pourront bénéficier d'un accès gratuit à la plateforme numérique du MEN .

Les collèges des régions Anosy et Atsimo-Andrefana rejoignent ce lancement au cours de cette semaine. " Ce partenariat qui vise à promouvoir l'éducation numérique des enfants permettra de remettre l'apprentissage des enfants sur la bonne voie. L'usage des technologies est devenu incontournable et facilite les activités d'enseignement aussi bien pour les élèves que les enseignants ", selon le Directeur général en charge de la pédagogie auprès (MEN), Andriamiakatsilavo Raoniherijaona.

Changement

La Covid-19 avec toutes ses conséquences a ouvert les yeux aux pays africains et à leurs dirigeants. Non seulement sur le pouvoir de l'éducation mais sur l'importance et l'urgence de mettre en oeuvre un plan d'apprentissage numérique dans leurs pays. C'est là que des entreprises responsables comme Airtel Africa et par conséquent Airtel Madagascar se sont avancées en tant que facilitatrices pour fournir le soutien nécessaire et indispensable. " Notre objectif est de permettre l'accès à une éducation de qualité pour la jeune génération africaine, le leader de demain. Initier les élèves aux outils numériques c'est préparer le citoyen de demain en lui donnant l'accès aux connaissances des compétences nécessaires en cohérence avec les besoins actuels.

Avec le MEN et l'UNICEF , nous n'avons pas attendu demain pour agir car c'est ici et maintenant que le changement va s'opérer ", affirme Anna Ratsimbarison , responsable communication d'Airtel Madagascar lors de cette inauguration au CEG Charles Renel. Le représentant adjoint des opérations auprès de l'UNICEF, Mahamat Nour Molli quant à lui, a indiqué que la maîtrise des nouvelles technologies est incontournable dans le secteur de l'éducation. Cette initiative a été prise pour que tous les enfants malgaches puissent bénéficier des mêmes opportunités et innovation de l'apprentissage que les enfants des autres pays. Selon toujours ce responsable, ce partenariat tripartite vise à relever les défis de la fracture numérique auquel fait face l'éducation à Madagascar.