Algérie: Sonelgaz - Les investissements en hausse à plus de 284 mds de DA en 2022

ALGER — La valeur des investissements réalisés par le groupe Sonelgaz en 2022 a atteint 284 milliards de DA, a déclaré lundi à Alger le P-DG du groupe, Mourad Adjal.

Ces "investissements majeurs" ont été orientés vers les domaines de production, de transport et de distribution de l'électricité et du gaz, ce qui a permis "de renforcer la capacité installée estimée actuellement à plus de 25180 mégawatts et de renforcer son réseau de transport d'électricité et de gaz", a précisé M. Adjal dans son allocution lors d'une rencontre d'évaluation avec les cadres du groupe, à laquelle a pris part le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab.

Le chiffre d'affaires du groupe est passé de 457 milliards de DA en 2021 à 480 milliards de DA en 2022.

Passant en revue les réalisations du groupe dans le cadre du parachèvement de la mise en oeuvre du programme du Président de la République, notamment pour ce qui est du raccordement des zones d'activités, des périmètres agricoles et des zones enclavées à l'énergie, le PDG de la Sonelgaz a fait état de la réalisation de 2805 projets de raccordement électrique et de 2577 projets de raccordement des régions enclavées au gaz.

Concernant le raccordement des investisseurs et industriels, 942 projets de raccordement électrique ont été livrés, dont 850 sont entrés en service, contre 370 projets de raccordement au gaz naturel livrés, dont 304 sont mis en service.

Dans le domaine agricole, le responsable a rappelé que la Sonelgaz a achevé le raccordement de 29324 exploitations agricoles à l'énergie, dont 26126 sont entrées en service, précisant que la moyenne de couverture nationale en énergie électrique a atteint 99%, alors que le niveau de couverture en gaz a dépassé 65%.

Ce raccordement bénéficiera "à plus de 11 millions de clients en matière d'électricité et plus de 7 millions de clients en matière de gaz naturel", a-t-il précisé.

S'agissant des énergies renouvelables, M. Adjal a relevé "le rôle important et actif" que joue désormais la société dans ce segment d'activité, rappelant le projet que Sonelgaz s'engage à réaliser de 15 stations solaires photovoltaïques dans 11 wilayas.

Il a expliqué que le projet, pour lequel un appel d'offres a été récemment lancé, prévoit une capacité totale de 2000 mégawatts, et que la capacité de production de chaque station oscille entre 80 et 220 mégawatts.

Ces projets s'ajoutent, poursuit-il, aux installations stratégiques d'envergure mises en oeuvre dans le cadre de la nouvelle vision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en ce sens que Sonelgaz s'est engagée pleinement à la réalisation de plusieurs projets, à l'instar de l'usine de transformation du phosphate, le projet de Gara Djebilet ou encore les projets des stations de dessalement de l'eau de mer.

Figurent également parmi les projets, le lancement de l'approvisionnement des ménages en détecteurs de fuites de monoxyde de carbone, et la réalisation de 1000 bornes de recharge pour les voitures électriques.

Pour sa part, le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a mis en avant la volonté des pouvoirs publics de faire du raccordement à l'énergie "une priorité nationale noble", dans le but d'améliorer le cadre de vie des citoyens ainsi que la situation économique du pays en général, saluant l'engagement de Sonelgaz à assurer un service de qualité quelles qu'en soient les circonstances.

M. Arkab a rappelé, par la même occasion, "la démarche algérienne tendant à s'adapter au contexte international et à répondre, en même temps, à la demande nationale croissante sur l'énergie, tout en contribuant au développement social et économique du pays, en optant pour une politique volontariste qui vise à protéger l'environnement et à garantir le développement durable, en adoptant des technologies énergétiques durables et propres".

A cet égard, M. Arkab a salué le rôle "principal" de Sonelgaz "soutenant le secteur de l'énergie pour déterminer un meilleur modèle de consommation qui puisse assurer une transition énergétique progressive et réussie".

Sonelgaz est ainsi, poursuit le ministre, "habilitée à mettre en oeuvre le programme national pour le développement des énergies renouvelables et qui consiste en la production de 15.000 MWc d'énergie renouvelable".

Evaluant les réalisations du Groupe, le ministre a affirmé que les indicateurs et les résultats de l'exercice 2022 étaient " très positifs", au regard des grands projets concrétisés dans le cadre de rattrapage des années 2020 et 2021 marquées par la crise sanitaire Covid-19.

M. Arkab a formulé le souhait de voir des résultats meilleurs pour les exercices 2023 et 2024, notamment pour la qualité et la continuité du service dans toutes les wilayas du pays, saluant "les efforts fournis par les travailleurs de Sonelgaz pour s'adapter à l'évolution technologique et maîtriser toutes les chaînes de production, de transport et de la distribution de l'électricité et du gaz".

Les participants à cette réunion passeront en revue les résultats des différentes filiales du groupe Sonelgaz pour l'exercice 2022, ainsi que les perspectives de la société pour l'année en cours, tout en focalisant sur le programme d'approvisionnement en énergie électrique, durant le prochain été.