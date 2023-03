Algérie: Coup d'envoi de la 5e édition du salon Oran Invest Expo

ORAN — La cinquième édition du Salon international de l'Industrie, de la Construction, de l'Energie et de l'Exportation (Oran Invest Expo) s'est ouverte, lundi au Centre des conventions "Mohamed Benahmed" à Oran, avec la participation d'environ 150 exposants nationaux et étrangers.

Ce salon regroupe près de 100 entreprises nationales publiques et privées spécialisées dans le domaine de l'industrie, des travaux publics, de l'énergie et de la construction, ainsi que des entreprises étrangères et des représentants de succursales d'entreprises étrangères activant en Algérie de Chine, d'Italie, de France, de Turquie, entre autres.

Il a souligné que le salon, qui enregistre la présence de groupes économiques publics activant dans les domaines de l'industrie, de l'énergie, de l'électronique et de la construction, s'inscrit dans le cadre des efforts visant à réaliser le décollage économique à partir de l'année en cours suivant les aspirations des hautes autorités du pays, compte tenu des conditions favorables actuelles et de la volonté du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune de fournir toutes les conditions et facilités nécessaires pour réaliser un véritable investissement producteur de richesse et de croissance économique permanente.

Les ambassades de plusieurs pays africains dont le Mozambique, le Zimbabwe et la Tanzanie, participent à cette cinquième édition organisée sous l'égide des ministres de l'Industrie et du Commerce et de la Promotion des exportations et sous le patronage du wali d'Oran, afin de se rapprocher des exposants, visiteurs et professionnels pour mettre en avant les opportunités d'investissement direct et d'exportation des produits algériens vers les pays concernés, ajoute la même source.

Afin d'encourager les jeunes universitaires et porteurs de projets innovants, un espace d'exposition gratuit a été attribué aux associations de jeunes entrepreneurs pour leur permettre de se rapprocher des opérateurs économiques et de trouver des opportunités pour concrétiser et financer leurs projets.

En marge du salon, plusieurs conférences-débats aborderont, entre autres, "les domaines d'investissement porteurs en Algérie", "les perspectives d'exportation du ciment", "l'économie énergétique dans la construction", "la manutention industrielle et le renforcement du tissu des petites et moyennes entreprises" et "les mesures d'incitation à l'exportation des produits algériens".