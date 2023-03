Algérie: Arkab examine avec son homologue djiboutien le renforcement de la coopération bilatérale

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a examiné, dimanche à Alger, avec le ministre de l'Energie chargé des ressources naturelles de la République de Djibouti, Yonis Ali Guedi, les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de l'énergie et des mines.

A l'issue de cette rencontre, M. Arkab a précisé dans une déclaration à la presse que les discussions avec son homologue djiboutien ont porté sur "la mise en place de bases solides et sûres" pour la coopération énergétique entre les deux pays, en vue d'exploiter les opportunités d'investissement disponibles, notamment entre les sociétés des deux pays dans tous les segments de la chaîne de valeur du secteur des hydrocarbures, en sus des voies et moyens d'échanger les expertises et la formation entre Sonatrach et la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti (SIHD).

Les discussions se sont articulées également autour des opportunités de coopération et d'investissement dans le domaine de production et de transport d'électricité, la maintenance, la formation et l'échange d'expertises entre Sonelgaz et la société djiboutienne dans ce domaine, a fait savoir le ministre.

Les deux parties ont passé en revue les opportunités de coopération et d'investissement en matière de stockage et de distribution des produits pétroliers, ainsi que la recherche géologique et minière, a-t-il souligné.

Arkab a souligné l'importance du mémorandum d'entente qui sera signé lundi, affirmant que le document marquera "un nouveau départ" dans la coopération énergétique bilatérale.

A cet effet, la possibilité de constituer des groupes de travail par spécialité sera étudiée dans le but de développer les projets communs dans les différents domaines de l'Energie et des mines, ajoute M. Arkab.

Pour sa part, le ministre djiboutien a mis en avant le niveau des relations historiques unissant les deux pays, affirmant la détermination de son pays à oeuvrer de concert avec l'Algérie à conférer "une dynamique forte" à la coopération bilatérale dans le domaine de l'Energie et des mines.

Il a ajouté que la convention qui sera signée lundi permettra de booster les relations entre les deux pays, notamment dans les domaines des hydrocarbures, via les compagnies Sonatrach et SIHD.

Le ministre djiboutien a souhaité une coopération "fructueuse et efficace" entre les deux pays, notamment en matière de formation et d'échange d'expériences.

Cette rencontre s'est déroulée au siège du ministère de l'Energie et des Mines, en présence de ses cadres centraux, des présidents de l'Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH) et de l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures-ALNAFT, ainsi que des présidents directeurs généraux (PDG) des Groupes Sonatrach et Sonelgaz.

Les discussions seront couronnées, demain lundi, par la signature d'un protocole d'entente entre les deux pays dans le secteur de l'énergie et des mines.

Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la visite du ministre djiboutien en Algérie, qui verra, entre autres, la tenue de réunions avec les PDG des Groupes Sonatrach et Sonelgaz et des visites de terrain à l'Institut algérien du pétrole (IAP), au Centre de recherche et développement de Sonatrach, et à la centrale électrique de Cap Djinet.