Afrique: Assises de la transformation digitale en Afrique - La 12e édition les 19 et 20 mai prochains à Tana

Madagascar accueillera cet événement international qui réunit chaque année les principaux décideurs de l'écosystème numérique africain pour échanger sur les enjeux de la construction numérique.

Haut niveau. C'est ce qui définit le mieux la 12e assise de la transformation digitale en Afrique qui devrait avoir lieu les 19 et 20 mai prochains à Antananarivo. Se définissant comme une plateforme entre Africains, Européens, Asiatiques et Américains, l'événement devrait rassembler 200 à 300 participants internationaux qui vont échanger, durant une réunion plénière, d'un salon d'exposition du numérique (village numérique) et des conférences de haut niveau, sur les meilleures pratiques, d'identifier de nouveaux partenaires et de nouvelles opportunités d'affaires sur le continent. Le fait pour la Grande île de recevoir un tel événement consiste en une opportunité de s'adapter au mieux " au rythme de la croissance numérique et d'en bénéficier des échanges y afférents ".

Les assises de la transformation digitale en Afrique constituent également une visibilité internationale pour le pays en matière d'attraction des investissements directs étrangers dans le secteur du numérique. En outre, l'organisation de ce forum démontre la capacité de Madagascar à être présent sur la scène internationale, à tenir des débats de haut niveau et surtout à mettre en valeur sa vision numérique et digitale.

Enjeu

Les enjeux de cet évènement seront énormes pour le pays hôte. Sur le plan interne, ces deux jours devraient permettre d'instaurer un débat national sur la promotion du numérique dans l'atteinte des objectifs du développement durable. Dans cet esprit, les assises devraient permettre de promouvoir et de sensibiliser le public ainsi que les professionnels du métier sur les différents chantiers à mettre en place dans le cadre d'une démarche inclusive. Sur le plan international, l'événement permet de positionner Madagascar dans le mappemonde des meilleures destinations pour les investissements dans le secteur numérique.

Faire de Madagascar un hub numérique régional est, en effet, un défi majeur dans la mesure où plus de 230 millions d'emplois numériques en Afrique subsaharienne vont nécessiter des compétences, d'ici 2030. Et que près de 122 000 emplois pourraient être transformés en emplois numériques. Pour être compétitif, Madagascar devrait accélérer sa transformation numérique. S'attaquer aux contraintes de l'écosystème s'en trouve être une obligation majeure pour la Grande Île et les 19 et 20 mai de cette année semblent être un rendez-vous à ne surtout pas manquer pour le pays.