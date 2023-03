Madagascar: Accès à l'énergie - Deux centrales solaires bientôt inaugurées à Mangily et à Anakao

La production d'électricité à Toliara est suffisante, mais des défis restent à relever au niveau du réseau de distribution pour éviter les coupures, selon le MEH. Celui-ci poursuit la course contre la montre, pour réaliser les projets visant l'accès à l'énergie pour tous.

Même si peu de gens y croient, le ministre Solo Andriamanampisoa persiste et signe. " Nous pouvons et nous allons réaliser le Velirano n°2 du président de la République, concernant l'accès à l'énergie pour tous ", martèle-t-il dans chaque discours qu'il fait depuis sa prise de fonction au ministère de l'Energie et des Hydrocarbures (MEH). Depuis quelques semaines, ce département ministériel met en avant le défi de mettre en place 36 parcs solaires, de réaliser les 170 000 Branchements Mora et de distribuer des kits solaires à un million de ménages. Bien qu'il s'agisse d'un grand défi exceptionnel, compte tenu du court délai annoncé pour le relever, le MEH affiche une avancée à grande vitesse. Samedi dernier, une délégation de ce ministère a fait une descente à Toliara. Selon les informations, l'objectif était d'organiser une concertation avec les représentants de la direction régionale du ministère dans l'Atsimo Andrefana, afin d'élaborer une stratégie pour répondre aux impacts du cyclone Freddy, notamment sur les infrastructures de l'énergie et des hydrocarbures.

Réalisations

Durant la rencontre, le ministère a décidé que les centrales solaires à Anakao et à Mangily seront inaugurées les 23 et 24 mars prochains. Ce sera également l'occasion de lancer le projet " Hazavao ny elakelatrano " pour Toliara. Selon les informations, des ruelles d'un total de 10 km seront éclairées dans la cité du Soleil. A noter que des campagnes similaires ont déjà été lancées à Antananarivo et à Toamasina, où des dizaines de kilomètres de ruelles sont éclairées grâce à ce nouveau projet. " Nous allons prioriser l'éclairage public dans les zones rouges où l'insécurité inquiète le plus. Ceci s'inscrit également dans la réalisation du velirano n°2 du président Rajoelina ", a indiqué le ministre Solo Andriamanampisoa.

Mettre fin aux coupures

Par ailleurs, le MEH suit également de près la performance de la Jirama et de ses partenaires. A Toliara, la délégation ministérielle a visité la centrale thermique d'Andranomena. A l'issue de la visite, le ministre a déclaré que la production d'électricité est suffisante pour les usagers de la Jirama à Toliara et que des efforts ont été entrepris par la société ENELEC dans l'entretien des machines et l'importation de nouveaux matériels, équipements et pièces, pour aboutir à ce résultat. Cependant, il a souligné l'importance d'une bonne coordination entre la Jirama, son partenaire ENELEC, ainsi que la direction régionale du ministère, car des coupures sont encore enregistrées à cause des problèmes de distribution d'électricité, même si la production est suffisante. En effet, le ministre est ferme et a donné un délai de deux mois aux responsables concernés, pour résoudre les problèmes de coupures d'électricité à Toliara.