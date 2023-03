Madagascar: 48e RNS - 83 équipes collectives en quête de titre

La 48e édition de la Rencontre Nationale Sportive à Vichy s'annonce très ouverte et relevée vu les équipes engagées.

Le nombre de participants a connu une hausse cette année. 83 équipes dans les disciplines collectives partageront leurs joutes du 10 au 12 avril 2023 à Vichy. Le compte à rebours est lancé pour toutes les équipes avec les résultats du tirage au sort qui s'est tenu, samedi. Toutes les équipes sont fixées sur leur futur adversaire.

35 équipes

Cette année, c'est le basket-ball masculin qui a réuni le plus de participants. Il y aura 26 équipes chez les hommes contre 15 en 2022 ; et 6 du côté des dames contre 9 lors de la dernière édition. Les deux tenants du titre, JSM de Montpellier chez les messieurs, et AS2 Mada chez les dames, remettent leurs titres en jeu. Cette discipline a fait émerger des talents de la diaspora où des basketteurs et basketteuses évoluant à la RNS ont renforcé l'ossature de la sélection nationale. Les matchs se joueront au Gymnase de Jules Ferry et au Palais des Sports. " La RNS est l'événement qui arrive à nous rassembler et à nous fédérer. Le nombre d'équipes participantes est de plus en plus nombreux, plus que l'année dernière. Votre présence signifie que la RNS est un évènement majeur de la diaspora et des amis de Madagascar, grâce à nous, à nos parents. Et que l'événement puisse se perpétuer pour les générations futures ", a annoncé Dadah Andriamasilalao, président du CEN de la RNS.

E-sport

Le football, c'est sans doute la discipline qui attire le monde à la RNS. Des joueurs des Barea ont participé à ce tournoi et d'autres viennent encore y participer, comme c'était le cas de Faneva Ima, Debakely, Dabo, Melvin en 2022. Par rapport à 2022, le nombre d'équipes engagées chez les seniors a connu une hausse, passant de 19 à 23 formations. L'ASGM 91, champion en titre, aura du pain sur la planche pour défendre son bien. Chez les vétérans, 7 équipes se sont inscrites, dont la tenante du titre, l'AS Baobab. Le football à 7 a vu la participation de 8 équipes. Les tournois de football se disputent à Plaine du Beauregard et terrain au centre omnisports. 10 équipes de volley-ball seront de la partie, dont 6 chez les hommes, et 4 du côté des dames. L'E-sport est également au programme de cette 48e édition et les inscriptions sont encore ouvertes.