Congo-Brazzaville: À Brazzaville, les meilleurs cuisiniers d'Afrique récompensés lors du Persil d'or

Ce 12 mars 2023 à Brazzaville a eu lieu la sixième édition du Persil d'or, une cérémonie au cours de laquelle les meilleurs cuisiniers du continent sont récompensés. Reportage.

Les lauréats de la sixième édition du Persil d'or, ou trophée des meilleurs grands cuisiniers du Congo et d'Afrique, sont connus. Il s'agit d'hommes qui proposent des plats typiquement africains tels le Saka-Saka au Congo-Brazzaville ou encore le Ndolè au Cameroun. Ils ont été distingués dimanche 12 mars au cours d'une cérémonie à Brazzaville.

À l'hôtel Grand Lancaster, au total quatre maîtres cuisiniers ont ainsi reçu des prix : un diplôme d'honneur et une médaille délivrés par l'Association des cuisiniers du Congo à l'origine de cette initiative.

Guy-Roger Nzogué Dibondo du Cameroun est arrivé in extremis à la cérémonie, car il a fait la route entre son pays et le Congo. Il a exprimé à RFI son émotion après sa distinction : " Je ne pense même pas avoir un verbe à dire après cela, en dehors du mot "merci'". Sincèrement, croyez-moi, je suis touché. Je n'ai pas su que je devais avoir un prix. Pour moi, ça n'a pas été facile d'être accepté par la famille pour exercer ce métier. Mais finalement, je le fais. "

Parti du Bénin, Joël Rossi Dossou est venu représenter son père, Romain Dossou, chef cuisinier depuis plus de 30 ans : " Avant, on se disait que faire de la cuisine, c'était uniquement pour les femmes. Mais je suis né d'un père cuisinier et j'ai grandi avec. J'ai compris que la cuisine n'est pas une affaire de femmes. Les hommes peuvent en faire aussi. D'ailleurs, les grands cuisiniers du monde sont des hommes. "

L'ancienneté, la notoriété et le savoir-faire font partie des critères de sélection, à en croire Léonard Toundouka, président de l'Association des cuisiniers du Congo. La sixième édition du Persil d'or a récompensé plus d'étrangers contrairement aux précédentes. Le trophée concerne également les pâtissiers, selon ses organisateurs.

Arlych Madzou Moukassa: "La classe moyenne congolaise n'avait pas une bonne habitude alimentaire" Maître Arlych Madzou Moukassa, 29 ans, était présent au Persil d'or 2023. Celui qui vient de participer à la coupe du monde de la gastronomie en Tunisie fait le point sur les habitudes alimentaires des Congolais. " La classe moyenne n'avait pas une bonne habitude alimentaire, assure-t-il. Au fur et à mesure, elle s'améliore. En tant que restaurateurs et hôteliers, nous devons marteler les choses pour éviter la malbouffe. Parce qu'aujourd'hui la plupart des maladies sont dues à l'alimentation. Raison pour laquelle, en cuisine, nous disons que la nourriture est ton médicament ".

Celui qui se propose de lancer le premier restaurant gastronomique de Brazzaville ajoute : " Pour se nourrir, on doit en réalité respecter : l'entrée, le plat de résistance, le dessert et manger beaucoup de fruits. La classe moyenne ne respecte pas ces étapes. Je pense que c'est juste un problème de volonté. C'est pas du tout un problème de moyens. Les gens disent par exemple qu'ils n'ont pas de l'argent pour s'acheter les fruits, mais ils en ont pour acheter de la bière à 600 FCFA la bouteille. C'est une habitude. " Il conclut : " Ils doivent améliorer leur alimentation, donc savoir ce qu'ils doivent manger : les légumes et éviter les cuisses de poulet. "