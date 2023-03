Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 14 mars 2023

Burkina Faso : Situation économique- Le président de la Commission l’Uemoa chez le Capitaine Traoré

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat le Capitaine Ibrahim TRAORE a accordé cet après-midi une audience au président de la Commission de l’Union économique et monétaire Ouest africaine (UEMOA), Abdoulaye DIOP.Le Président de la Commission de l’UEMOA a indiqué avoir partagé au cours de cette audience avec le Chef de l’Etat, un certain nombre de dossiers importants pour la marche de l’Union et les dossiers concernant le Burkina Faso.Cette rencontre a été surtout une occasion pour Abdoulaye DIOP de rendre compte au Président TRAORE des conclusions de la dernière session de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Uémoa, tenue à Abidjan au mois de décembre 2022 et du fonctionnement de la Cour de justice de l’institution avec la nomination de nouveaux juges, qui ont pris fonction en février dernier. l’Uémoa en matière sécuritaire à savoir le projet qui porte sur l’interconnexion et l’informatisation des postes de police frontaliers. (Source : Burkina 24)

Côte d’Ivoire : Etat de dégradation des fleuves Bia et Tanoé- Laurent Tchagba conduit une délégation interministérielle au Ghana

Le ministre des eaux et forêts, Laurent Bogui Tchagba conduit du 13 au 16 mars 2023, une délégation interministérielle au Ghana. Une séance de travail est prévue, ce mardi 14 mars 2023, avec les autorités ghanéennes. Cette rencontre avec les autorités ghanéennes en charge de l'Eau, de l'Environnement, des Mines, de la Défense, de l'Agriculture, des Ressources Halieutiques et de la Santé va porter sur la pollution des eaux des bassins en partage entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, à savoir, les fleuves Bia et Tanoé. L'objectif visé par le ministre Tchagba à travers cette séance de travail est d'atteindre les objectifs de la mission. (Source : Fratmat.info)

Mali : Justice- Le Chroniqueur Mohamed Youssouf Bathily placé sous mandat de dépôt

Interpellé le lundi dernier par le commissariat du 5 ème arrondissement, puis transféré devant le procureur du tribunal dans l’après-midi, le chroniqueur Mohamed Youssouf Bathily dit Ras Bath a été placé sous mandat de dépôt par le Tribunal de Grande Instance de la Commune IV pour simulation d’infraction selon un document du procureur. (Source : abamako.com

Sénégal : Diplomatie- Mouhamed VI finalement à Dakar, ce mardi

Annoncé à Dakar au mois de février dernier, le Roi du Maroc Mohamed VI se rendra finalement dans la capitale sénégalaise demain mardi 14 mars pour une visite d’amitié et de travail, rapporte Les Echos. Rappelons que Mouhamed VI avait annulé sa visite officielle à Dakar au motif qu’il a contracté une grippe. L’état de santé du monarque alaouite est suivi de près par les Marocains et au-delà des frontières du royaume. Il a été testé positif au Covid-19, sous une forme asymptomatique, en juin dernier. Il sera également procédé à l’inauguration de deux projets financés par le Maroc : il s’agit du village de pêcheurs de Dakhla et d’un centre de formation professionnelle à Diamniadio. (Source : adakar.com)

Togo : Soutien au développement- La Boad rejoint la Coalition Finance In Common (Fics) sur le Genre

Institution de Financement de référence du Développement de la zone UEMOA, la Banque Ouest Africaine de Développement, BOAD, a rejoint la Coalition Finance en Commun, coprésidée par l’organisation UN Women et la Banque Africaine de Développement (BAD).Par cette signature, annoncée le 20 Octobre 2022, par le cercle des Femmes Dirigeantes de la Coalition FICS, la BOAD s’engage à travailler avec les autres Banques et Institutions financières de Développement, membres de la Coalition FICS, et à rendre efficientes leurs actions de coordination et leur mobilisation, en faveur de la lutte contre les inégalités de Genre et l’autonomisation des Femmes et des Filles. (Source : alome.com)

Guinée : Santé de Dadis Camara- Maître Dinah Sampil apporte des précisions…

Après un mois d’absence, Dadis Camara a repris la route de la cour d’Appel de Conakry où se tient le procès sur le massacre du 28 septembre 2009. Ce lundi 13 mars 2023, l’ancien chef de l’Etat a pris part à l’audition à huis clos d’une cinquième victime de viol. Comment va-t-il ? S’est-il complètement remis de ses brûlures ? Maître Dinah Sampil, un de ses avocats a apporté des précisions.« L’absence de Dadis Camara était due à son état de santé. Il a subi une brûlure sur les pieds par de l’eau chaude. Ce matin, il était là (à la salle d’audience). Je suis personnellement allé lui serrer la main et m’en quérir de l’état de guérison de ses brûlures. (Source : africaguinee.com)

Rdc : Nord-Kivu- Quatre civils tués par l’armée rwandaise à Sake

Quatre civils ont été tués samedi par l’armée rwandaise et le M23 à Sake dans le Nord-Kivu, a appris lundi l’ACP, dans un communiqué des Forces armées de la République démocratique du Congo (RDC). « Les Forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent avec rigueur la poursuite des attaques continues des armées rwandaise et ses supplétifs du M23 sur les positions civiles au Sake (….) Ces terroristes ont pilonné au mortier 120 mm l’agglomération de Sake. Le bilan encore provisoire fait état de quatre civils tués et six autres blessés », indique le communiqué signé lundi par le porte-parole du gouverneur du Nord- Kivu, le Lieutenant-colonel Guillaume Ndjike. Pour les FARDC qui confirme, « cette altitude belliqueuse et barbare de l’armée rwandaise » qui viole le droit international humanitaire (…) est « un affront vis-à-vis de la communauté internationale, de l’Union africaine et des organisations sous régionales » ( Source : Acp)

Rca : Haut-Mbomou- Une milice locale exige la démission du préfet

Une bande d’individus, se réclamant d’un groupe d’autodéfense, exige la démission du préfet du Haut-Mbomou, Jude Ngayako. Ces hommes armés accusent l’autorité préfectorale d’être de connivence avec la rébellion de l’UPC. Accusation rejetée par le préfet, pointant du doigt la complicité des élus de la région. « Azandé Ani Kpi Gbé », qui veut dire en français « Beaucoup de Zandés sont morts », est le nom de cette nouvelle milice, basée à Gbazibri dans l’Est centrafricain, sur l’axe Bambouti. Dans une note adressée au préfet du Haut-Mbomou en date du 3 mars 2023, ce groupe d’"autodéfense" exige le départ du représentant de l’Etat dans un bref délai : « Nous demandons à l’Etat d’envoyer un autre préfet dans le Haut-Mbomou, car l’actuel est en relation directe avec le groupe armé UPC », peut-on lire. (Source : abangui.com)