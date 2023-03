Mozambique: Cyclone Freddy - Le Malawi et le Mozambique durement frappés

C'est un phénomène rare, selon les spécialistes de la météo. Contre toute attente, le cyclone Freddy a fait une boucle et a balayé l'Afrique australe. Le Malawi et le Mozambique sont durement frappés, les autorités des deux pays et les ONG décomptent au moins 70 morts. Et le bilan risque bien de s'alourdir dans les prochaines heures.

Au Malawi, la présidence a déclaré " l'état de catastrophe " dans plusieurs régions du sud du pays, dont celle qui abrite la capitale économique, Blantyre.

Jointe par RFI, la Croix-Rouge locale dénombre pour l'instant 66 morts, juste pour le Malawi auxquels s'ajoutent 93 blessés et 16 portés disparus. L'organisation humanitaire nous décrit une situation " terriblement mauvaise " depuis hier dimanche 12 mars, qui aggravent les inondations et compliquent l'aide d'urgence.

" Il pleut sans cesse depuis deux jours et il y a beaucoup d'inondations, raconte Félix Washon, le chargé de communication de la Croix-Rouge au Malawi. À Blantyre, la capitale économique, il y a une montagne qui a laissé s'échapper une coulée de boue sur ses deux flancs, ça a affecté de nombreuses personnes car plusieurs habitations ont été emportées. Et la pluie continue ! Donc la situation terriblement mauvaise, d'autant que je pense que beaucoup de personnes ont été ensevelies par la boue. Le niveau des eaux est monté, il y a de plus en plus de populations déplacées. La Croix-Rouge du Malawi a lancé des opérations de recherche et de sauvetage, et est en train d'apporter une aide d'urgence. "

Au total, le bilan provisoire que le gouvernement du Malawi a communiqué à la Croix-Rouge s'élève à plus de 200 000 personnes affectées par les dégâts du cyclone Freddy.

Mozambique deux fois touché

Dans le cas du Mozambique voisin, c'est la deuxième fois, depuis fin février, que le cyclone frappe le pays. Au moins quatre personnes sont décédées dans la province de Zambézie, depuis le retour de Freddy, ce week-end.

C'est le centre du Mozambique qui est particulièrement touché et, d'après Ocha, branche humanitaire des Nations unies, ce sont presque 600 000 personnes qui pourraient être affectées par ce cyclone d'une ampleur inédite.