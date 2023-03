Afrique: Croissance économique, rivalité - dualité avec les États-Unis, etc - Ces défis qui attendent Xi Jinping confirmé Président de la Chine

Xi Jinping a prêté serment comme Président de la République populaire de Chine, hier vendredi, à Beijing, lors de la session de la 14e législature de l'Assemblée Nationale Populaire. Au pouvoir depuis 2013, il aura la lourde tâche de conduire la deuxième économie du monde qui, aujourd'hui, fait face à de multiples défis.

Poing droit ferme en l'air, la main gauche sur la Constitution, Xi Jinping jure " fidélité et loyauté " à la Charte fondamentale de son pays. Sur fond de musique jouée par la fanfare militaire, il pose cet acte solennel qui marque son entrée en fonction comme Président de la République populaire de Chine. Auparavant, les 2.952 députés de la 14e législature de l'Assemblée nationale populaire (Apn) ont procédé à son élection, ainsi qu'à celui du vice-président de la Chine et le Comité permanent de cet organe parlementaire.

En plus de son titre de Président de la République, Xi Jinping a été confirmé aussi Président de la Commission militaire centrale. Après la levée des limitations de mandats qui étaient à deux, en mars 2018, lors d'une session de l'Anp, Xi Jinping s'ouvre ainsi la voie pour rester encore au pouvoir après ses dix ans (2013-2023) de magistère.

Jamais depuis Mao Zedong, qui a dirigé la République populaire de Chine, de sa création en 1949 jusqu'en 1976, un autre leader chinois n'a autant duré au pouvoir que Xi Jinping. Avec son nouveau mandat de cinq ans (2023-2028), il aura fait 15 ans à la tête de la Chine. Leader incontesté de cet immense pays sur le plan de la démographie avec 1,4 milliard d'habitants et avec la deuxième économie au monde, Xi Jinping aura la lourde tâche de conduire ce géant asiatique davantage vers le sommet. Selon un journaliste étranger basé en Chine, qui a requis l'anonymat, Xi Jinping aura comme défi de générer plus de croissance et une croissance constante. " Je pense que dix ans de progrès économiques en Chine ont été bien sûr impressionnants, mais il y a eu des problèmes qui ont considérablement ralenti l'économie au cours des cinq dernières années et en particulier des trois dernières années. Dans l'ensemble la réussite économique est mitigée. Maintenant, la pression est sur lui pour ramener la Chine au niveau de croissance économique dont elle jouissait auparavant et il y a beaucoup de défis autour de cela ", dit-il.

Global South

Si sur le plan interne, Xi Jinping est attendu sur les questions économiques, sur le plan international, la Chine a su asseoir son influence que lui confère sa puissance économique. Leader de ce qui est appelé le " Global South ", la Chine se présente comme le grand frère de beaucoup de pays en développement qui aspirent à avoir la même trajectoire qui fait d'elle, aujourd'hui, un pays développé et moderne. " Cette modernisation aux caractéristiques chinoises " est le symbole d'un pays qui a fait des progrès économiques impressionnants en quatre décennies, faisant de la Chine, la deuxième économie au monde.

Ce modèle de réussite incarné par la Chine s'oppose ainsi à celui occidental qui promeut l'économie de marché et la démocratie libérale. Fort de son succès, la Chine a ainsi développé une coopération politique et économique très dynamique avec d'autres pays du Global South. Par des financements et des constructions d'infrastructures dans plusieurs pays, surtout africains, la Chine est devenue un partenaire privilégié qui, avec sa doctrine de " non-ingérence dans les affaires intérieures des pays ", n'essaie pas de se positionner en donneur de leçons.

Xi Jinping, lors de ses dix ans de pouvoir, a été ainsi ce leader du Global South qui a apporté son soutien politique et économique à de nombreux pays en développement. Son mégaprojet d'interconnexion " One Belt, One Road ", lancé à son accession au pouvoir en 2013, en est l'illustration parfaite. Son autre défi sur le plan international et sa relation avec les États-Unis faite de rivalité et de dualité. La récente polémique sur le ballon-espion chinois dans le ciel américain est là pour montrer que la tension sera permanente entre la Chine et les États-Unis. Selon toujours ce journaliste étranger, " nous ne devions jamais nous diriger vers un conflit ". " Je pense qu'il y a une divergence d'opinions quant à ce que doit être la posture chinoise. L'un des principaux problèmes auquel est confrontée la Chine sur les relations internationales est sa position sur l'Ukraine. Fondamentalement, les États-Unis et l'Europe ne sont pas contents que la Chine ait pris une position aussi vague sur l'Ukraine et aussi par ce soutien à la Russie qui semble, pour beaucoup, inacceptable ", ajoute-t-il.

Ce vendredi, face aux 2952 députés de la 14e législature de l'Assemblée nationale populaire qui ont voté à l'unanimité sa reconduction à la tête de la République populaire de Chine, Xi Jinping, d'un pas ferme a ainsi quitté le pupitre, sous les applaudissements nourris de la salle. Désormais, il est entré dans l'histoire de la Chine...

RÉFORMES INSTITUTIONNELLES

La Chine renforce son ministère des Sciences et Technologies

Organe législatif suprême de la Chine, l'Assemblée nationale populaire (Anp) a aussi comme rôle de délibérer sur les changements institutionnels au niveau du Conseil des Affaires d'État (organe exécutif et gouvernemental). Pour cette 14e législature, l'Anp a aussi procédé à des changements dans des textes régissant certains ministères. Ainsi, les ministères de l'Agriculture, des Sciences et Technologies et aussi des Finances vont être réformés. La réforme la plus importante va toucher le ministère des Sciences et Technologies qui sera davantage musclé et renforcé. La Chine compte ainsi sur la science et la technologie pour assoir son développement et son autonomie stratégique dans beaucoup de domaines face à ce qui est appelé " l'endiguement technologique " mené par les États-Unis. Cette session de la 14e législature, qui va se terminer lundi, va aussi élire et désigner, ce samedi, le prochain Premier ministre de la Chine, qui sera Li Qiang, ancien maire de Shanghai.

De notre envoyé spécial à Beijing (Chine)